Dirk neemt deel aan marathon van Athene, moeder der marathons: “Ik ben zo zenuwachtig dat ik er soms niet van kan slapen” Claudia Van den Houte

05 november 2019

18u17 0 Ninove Dirk Deneys (46) uit Ninove, zeer actief in het Ninoofse verenigingsleven, vertrekt donderdagochtend naar Griekenland. Hij zal er zondag deelnemen aan de marathon van Athene, de moeder der marathons.

Dirk heeft al lang een passie voor lopen. “Vroeger speelde ik badminton en nam ik deel aan tornooien in West-Vlaanderen”, vertelt hij. “Omdat die tornooien zich toch wel op een hoog niveau afspeelden en ik conditie moest opbouwen, ben ik beginnen te lopen. In 2005 heb ik moeten stoppen met badminton omwille van een tenniselleboog. Sinds 2007 ben ik lid van de Ninoofse atletiekclub Vita.” Naast Vita is hij in nog heel wat andere verenigingen actief. Zo staat hij aan de toog in de kantine van voetbalclub KVK Ninove, is hij actief in het carnaval, bij wielerclub Denderclub en bij Maspoe, een vereniging die sportieve en andere evenementen organiseert in onze streek. “Het was door een lid van Maspoe uit Herne, die ging deelnemen aan de marathon van Athene, dat ik beslist heb om ook mee te doen. Ik wou die marathon ook lopen, maar niet alleen.”

Het is niet de eerste marathon voor Dirk. “Ik heb al marathons gelopen in Antwerpen, Oostende, in Visé bij Maastricht, in Rotterdam... Bij de laatste marathon waaraan ik heb deelgenomen, in Eindhoven in 2013, ben ik op 30 km gestrand, vooral door de slechte weersomstandigheden. In Athene ziet het er beter uit: het zou er tussen de 20 en de 25 graden zijn momenteel.” Voor deze marathon stak bij nog een tandje bij met het lopen. “Ik heb geprobeerd om vier à vijf keer per week te lopen. Op dinsdag en donderdag loop ik met Vita, soms met de atleten en soms met de joggers. Ik ben wel een wedstrijdloper. Ik heb nu ook meer op lange afstand getraind, terwijl ik normaal vooral korte afstand doe.”

Enige échte marathon uit oudheid

De marathon van Athene, die de enige échte marathon wordt genoemd, is iets speciaals voor Dirk. “Het zou de allereerste marathon ooit geweest zijn.” Iedere hardloper kent de magische afstand van de marathon uit zijn hoofd: 42 kilometer en 195 meter. Die zou verwijzen naar de afstand die de legendarische Griekse boodschapper Pheidippides in 490 jaar v. Chr. aflegde tussen het slagveld van Marathon en Athene om de Atheners te vertellen van hun overwinning op de Perzen. Hij zou nog net de woorden “we hebben gewonnen” kunnen uitbrengen hebben voordat hij dood neerviel. Oorspronkelijke zou de afstand iets korter, zo’n 40 km zijn geweest, maar bij de Spelen in Londen in 1908 werd die aangepast zodat de finish voor het Windsor Castle kwam te liggen.

“Er hangt veel geschiedenis vast aan de marathon. Het is een grote uitdaging, ook omdat ik alleen nog maar marathons in België en Nederland heb gelopen. Ik ben er dan ook zenuwachtig voor. Soms kan ik er zelfs niet van slapen. Ik ben sowieso al zenuwachtig van aard, vandaar mijn verschillende hobby’s. Vooral in het sporten kan ik die zenuwachtigheid kwijtraken. Ik kijk uit naar de marathon, maar zal toch ook blij zijn als hij achter de rug is.”