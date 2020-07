Directeur wzc Klateringen wint woensdagfinale ‘Switch’: “Met 1.000 euro Ninoofse horeca steunen” Claudia Van den Houte

30 juli 2020

18u16 0 Ninove Steven Sonck, de directeur van woonzorgcentrum Klateringen in Ninove, is deze week te zien in de televisiequiz ‘Switch’.

Maandag ging hij kalm van start met het quizzen, maar woensdag won hij de finale. Met de 1.000 euro die hij ontvangt, zei hij onder meer de lokale horecazaken in Ninove te zullen sponsoren en wat mensen mee te nemen. “Er zijn heel wat mensen die daar naar vragen”, reageert Steven Sonck. “Ik krijg sinds mijn deelname ook veel vriendschapsverzoeken via Facebook, wat ik een beetje raar vind. Sinds de coronacrisis kreeg ik ook al meer verzoeken van familie van bewoners en zo, maar ik probeer mijn Facebook toch privé te houden.”

Geweldige dag

“Het was een geweldige dag toen de opnames werden gemaakt. Het was eind juni en het was mijn eerste vrije dag sinds het begin van de coronacrisis en tot hiertoe ook de enige. Het was de eerste dag dat ik eens niet met corona moest bezig zijn. Daarom deed het dubbel zoveel deugd. Volgende week neem ik wel verlof, misschien dat ik dan de horecabezoekjes doe.”

Sonck lachte tijdens het programma met de Aalstenaars. Zo zei hij dat al ons afval (uit Ninove) via de Dender naar Aalst gaat. “De fijne ploeg van het programma moedigt de kandidaten aan om iets grappigs te zeggen. Het is dan ook een zomerse quiz, die mag ludiek zijn. Het was heel plezant om te doen. Ik kan het iedereen aanbevelen.”

Steven is nog tot en met vrijdag te zien in Switch op Eén, om 20.45 uur.