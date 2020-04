Dierenbegraafplaats steeds meer in trek: dit jaar al zes dieren begraven op vier maanden tijd, ook natuurbegraafplaats komt stilaan op gang Claudia Van den Houte

16 april 2020

18u46 0 Ninove De dierenbegraafplaats in Ninove lijkt nu toch ingeburgerd te raken bij de Ninovieters. Dit jaar werden er op vier maanden tijd al zes dieren begraven. Na een trage start kregen er nu in totaal al zestien overleden dieren een plekje op de dierenbegraafplaats. Voor de naastgelegen natuurbegraafplaats is de interesse nog steeds beperkt, al wordt er deze week nog de eerste biologisch afbreekbare urne begraven.

De dierenbegraafplaats ligt al sinds het najaar van 2018 naast de stedelijke begraafplaats van Ninove, tussen de Denderhoutembaan en de Groeneweg. Ninove zou de eerste stad of gemeente zijn geweest die zelf het initiatief nam voor een dierenbegraafplaats. Andere dierenbegraafplaatsen waren toen privé-initiatieven. De dieren- en natuurbegraafplaats werd eind september 2018 ingehuldigd, maar door de aanhoudende droogte de zomer voordien, was er vertraging en konden er pas vanaf november dat jaar begravingen gebeuren. Eind januari 2019 waren er nog maar twee dieren begraven op de dierenbegraafplaats, maar intussen zijn het er al zestien: veertien honden, één kat en één konijn. Het gaat om vijftien begravingen in volle grond en één urne.

Terwijl er vorig jaar acht dieren op een heel jaar werden begraven, werden er dit jaar, op nog geen vier maanden tijd, al zes dieren begraven. Schepen van Begraafplaatsen en Dierenwelzijn Katie Coppens (Samen/sp.a) is tevreden dat de dierenbegraafplaats bekender lijkt te raken bij de Ninovieters. “Er worden gemiddeld zo’n één of twee dieren per maand begraven en dat is goed, het mag langzaam gaan. Het is niet de bedoeling dat ze onmiddellijk vol ligt. Op de dierenbegraafplaats kunnen mensen hun dier tegen een laag tarief laten begraven. Als je je huisdier ergens laat cremeren, betaal je al gauw 250 euro voor een klein dier. Op de dierenbegraafplaats kan ook gewoon het lijkje van het dier worden begraven. Dat kost maar maximaal 50 euro”, aldus Coppens.

Eerste aanvraag voor natuurbegraafplaats

Samen met de dierenbegraafplaats, kwam er voor mensen ook een natuurbegraafplaats, een nieuwe manier van begraven. Op de natuurbegraafplaats kunnen mensen hun as laten begraven in een biologisch afbreekbare urne. De interesse hiervoor is nog zeer beperkt, al kwam recent de eerste aanvraag binnen. Vrijdag zou de eerste biologisch afbreekbare urne er begraven worden. “Raar dat mensen daarin niet geïnteresseerd lijken”, vindt Coppens. “Er zijn intussen al andere gemeenten die er ook mee gestart zijn. Maar het is op zich niet erg. We hadden het perceel grond vooral gekocht omdat het belangrijk was om op lange termijn plaatsgebrek op het kerkhof te voorkomen. Je kunt ontruimingen doen, maar niet op gekochte grond. Omdat het perceel zo groot was, hebben we een deel ingericht als dierenbegraafplaats en de rest als natuurbegraafplaats.”

Er werden recent infoborden geplaatst op de dieren- en natuurbegraafplaats, zodat ze duidelijker herkenbaar zijn. “Als de bebloeming en de beplanting gegroeid is, zal er een park ontstaan en zal de natuurbegraafplaats meer aanspreken.” Op de gewone begraafplaats werd er trouwens ook recent nog een ster aangebracht als symbool voor de sterrenweide voor levenloos geboren kinderen. Er komt ook nog een bord met een gedicht van stadsdichter Willy Verhegghe. “Het gedicht is al klaar. Het zal nog voor juli worden geplaatst.”