Dierenasiel Ninove krijgt door coronacrisis dubbel zoveel vragen om dieren te adopteren Claudia Van den Houte

17 april 2020

22u28 1 Ninove Het Dierenasiel Ninove in Denderwindeke ziet de vraag om een dier te adopteren enorm toenemen, nu mensen door de coronacrisis meer thuis zijn. “De vraag is zelfs meer dan verdubbeld”, klinkt het bij de uitbaters. “Mensen zoeken echter vooral jonge dieren. Bovendien vrezen we dat mensen nu meer dieren in winkels kopen, die na de coronacrisis in de asielen zullen terechtkomen.”

Het dierenasiel is momenteel gesloten, maar adopties zijn nog steeds mogelijk. “Wij zijn verplicht gesloten, maar mogen wel op afspraak werken. En dat gaat heel goed. We denken eraan om in de toekomst altijd op afspraak te werken. Het is veel rustiger in het asiel en dat is veel beter voor de dieren die er verblijven”, vertelt Martine Van Den Steen, één van de uitbaters van het Dierenasiel Ninove. “De kandidaat-adoptanten moeten een e-mail sturen, waarop wij hen dan een vragenlijst bezorgen met vragen over hun ervaringen en hun huiselijke situatie waar het dier zou terecht komen. Zo kunnen we vooraf al bekijken of we een dier in ons asiel hebben die zou passen bij hen. Daarna maken we een afspraak met hen om kennis te maken.”

Momenteel vangt het asiel zo’n 20 honden en ongeveer 25 katten op. Heel wat mensen hebben interesse om een dier te adopteren. “De vraag is zelfs meer dan verdubbeld. En er is ongelooflijk veel vraag naar kittens, terwijl die nu pas geboren worden. Dagelijks krijg ik heel veel mails en berichten van mensen die een hond, kat of kitten zoeken.” Toch is dat niet echt positief nieuws. “Vele mensen zoeken nu een huisdier omdat ze tijd hebben, maar ze zoeken het ideale huisdier, liefst zo jong mogelijk. De oudere dieren blijven in het asiel zitten. Of de dieren die ze willen, moeten heel kindvriendelijk zijn, omdat de meeste mensen spelende kinderen in huis hebben, en moeten mooi aan de leiband kunnen lopen. Ze zijn veeleisend.”

Niet gewend alleen thuis te zijn

“Mensen staan er ook niet bij stil dat de honden het zullen gewend zijn dat er altijd iemand thuis is of dat ze altijd mee mogen gaan. Maar wanneer ze terug gaan werken en de kinderen terug naar school moeten, dan moet de hond plots hele dagen alleen thuisblijven en dat kan tegenvallen.” Martine vreest ook dat mensen nu sneller een dier zullen kopen in winkels. “Wij letten goed op waar de dieren terechtkomen en kunnen de mensen goed inlichten, maar bij winkels is dat niet zo. Bij hen is het de verkoop die telt. Alle asielen zijn er wat bang voor. De verleiding is dikwijls te groot bij mensen als ze in de winkel staan en de hondjes daar zien zitten of in hun armen mogen houden. Met de bankkaart is tegenwoordig alles vlug betaald en ze krijgen het dier onmiddellijk mee naar huis, maar nadien komt pas het besef dat ze er nog niet klaar voor zijn.”