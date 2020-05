Dienst medische beeldvorming in OLV-ziekenhuis campus Ninove vanaf maandag terug open Claudia Van den Houte

01 mei 2020

17u45 0 Ninove De dienst Medische Beeldvorming van het OLV-ziekenhuis campus Ninove zal vanaf maandag 4 mei terug open zijn.

Nog geen week geleden werd de campus van het OLV-ziekenhuis in Ninove tijdelijk volledig gesloten door het coronavirus. Eerder, op 14 april, werd de SP-afdeling (de zorg- en revalidatieafdeling) in Ninove al ontruimd nadat verschillende patiënten en medewerkers er positief testten op het coronavirus. De patiënten werden naar het OLV-ziekenhuis in Aalst gebracht of thuis in isolatie met verscherpt toezicht geplaatst.

Nadat het ziekenhuis in Ninove recent volledig werd gesloten, opent de dienst Medische Beeldvorming vanaf maandag 4 mei terug de deuren op weekdagen tussen 9 uur en 16 uur. De raadplegingen, nierdialyse en verpleging (SP-afdeling) worden voorlopig nog niet hervat op deze campus. “Door het coronavirus werden alle activiteiten in Ninove naar Aalst overgeheveld, maar geleidelijk aan worden ze teruggebracht naar Ninove, te beginnen met de dienst Medische Beeldvorming”, zegt Karla Lefever van het OLV-ziekenhuis Campus Aalst-Asse-Ninove. “Later zal er een evaluatie gebeuren om te bekijken welke activiteiten er nog terug opgenomen kunnen worden in Ninove. De onderzoeken zullen gespreid gebeuren, zodat er genoeg tijd is om alles te desinfecteren.”

Ook op de andere campussen wordt er op 4 mei gestart met een geleidelijke hervatting van de activiteiten voor niet-COVID-19-patiënten.