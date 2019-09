Dertigtal bedrijven present op vijfde Ninoofse jobbeurs Claudia Van den Houte

26 september 2019

18u45 0 Ninove Een dertigtal bedrijven zullen aanwezig zijn op de vijfde jobbeurs op donderdag 3 oktober in centrum De Kuip.

De stad Ninove organiseert de jobbeurs opnieuw in samenwerking met de VDAB. Met de jobbeurs wil ze werkzoekenden en werkgevers bij elkaar brengen. Een bezoeker kan op deze beurs een potentiële werkgevers ontmoeten, informatie verzamelen en nuttige contacten leggen. Voor werkgevers is de jobbeurs de kans om gericht én lokaal te recruteren. De jobbeurs in De Kuip, Parklaan 1, wordt op donderdag 3 oktober van 13 uur tot 14 uur bezocht door scholen en is van 14 uur tot 17 uur toegankelijk voor iedereen. Meer info via lokale.economie@ninove.be, 054/31.32.66 of www.vdab.be.

Deze bedrijven zullen aanwezig zijn met vacatures :

• VDAB

• Group F: dienstencheques + strijkatelier

• Delhaize Denderleeuw

• Kinetico Belgium NV

• Actief Interim /actief Dienstenchecques

• Hedin Automotive Ninove

• Talentus / kantoor Aalst

• Delhaize / external

• Actris

• PWA Ninove

• Puratos, divisie Belcolade

• Gullimex BVBA

• Tekni-plex Europe

• Xia-Jin BVBA

• Lunch Garden / Ninove

• Trilec NV

• Exclusief Beheer

• Refresco NV

• Defensie

• stad Ninove personeelsdienst

• Solidariteit voor het gezin

• Plus home services

• SBS Skillbuilders

• NMBS

• Leerpunt ZOVL

• VZW Thuishulp

• Sanorice Belgium

• Besix infra Van Den Berg

• Politie Ninove