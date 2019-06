Dertigtal attracties zorgen vijf dagen lang voor pret tijdens Sinksenkermis Claudia Van den Houte

05 juni 2019

14u51 8 Ninove De Sinksenkermis strijkt van vrijdag 7 tot en met dinsdag 11 juni opnieuw neer in het Ninoofse stadscentrum.

Een dertigtal kermisattracties staan vijf dagen lang opgesteld op de Graanmarkt, de Oude Kaai en het Twijnsterplein. Behalve de traditionele attracties zoals de kindermolens, de botsauto’s, de vis- en schietkramen en andere spelen, is er ook opnieuw de snelle Extazy, de zwierende Rock&Roll en de rondjes draaiende Florida. Nieuw dit jaar is het funhouse Showtime XXL, een attractie voor jong en oud waar amusement voorop staat, en de Skate. Ook kraampjes met typische kermislekkernijen, zoals suikerspin, pomme d’amour, gedroogde haring, frietjes of oliebollen zullen niet ontbreken. Bezoekers kunnen ook genieten van op één van de vele terrasjes rond de kermisattracties.

Rond de kermispleinen vinden er ook enkele evenementen plaats. Zo organiseert carnavalsgroep De Zjielen een Spaanse barbecue op zaterdag 8 en zondag 9 juni aan café Revue op de Graanmarkt, is er een ‘gigi-karaoke’ op zondagavond 9 juni in café De Leste Zonde in de Burchtstraat en een kermisparty aan ‘t Café op de Graanmarkt op zondag 9 juni vanaf 20 uur. Op pinksterzondag vindt er vanaf 8 uur ook een rommelmarkt plaats op het Niniaplein in de Centrumlaan.