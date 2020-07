Derde ‘Walk for Glenn’ verloopt ‘coronaproof’: Fotoreportage van betreurde vijftienjarige jongen in kerk van Appelterre Claudia Van den Houte

15 juli 2020

18u31 10 Ninove De ouders en familie van Glenn De Cooman uit Appelterre organiseren ‘Walk for Glenn 3.0'. De derde editie ter nagedachtenis van de vijftienjarige jongen die drie jaar geleden uit het leven stapte door pesterijen, zal gezien de coronacrisis wat anders verlopen.

Glenn De Cooman stapte op 12 juni 2017 uit het leven nadat hij slachtoffer was geworden van (cyber)pesten. Zijn ouders organiseren al voor de derde keer een ‘Walk for Glenn’, een wandeling waarmee ze de herinnering aan hun zoon levend houden en de strijd tegen cyberpesten opvoeren. Dit jaar zijn er enkele aanpassingen, zodat alles ‘coronaproof’ kan verlopen. Zo is het vertrek- en eindpunt dit jaar niet basisschool De Oogappel, waar er de voorbije jaren iets kon worden gegeten en gedronken. “Het is dit jaar niet de bedoeling om bij elkaar te zitten”, vertelt Sandra Spitaels, de mama van Glenn. “We zullen wel buiten een bevoorradingskraampje voorzien, waar de deelnemers terechtkunnen voor een hapje en een drankje.”

In de kerk

“De fotoreportage over Glenn zal nu te zien zijn in de kerk van Appelterre. Daar zullen de mensen ook een kaarsje kunnen doen branden. In de kerk zal de richting aangeduid zijn die de mensen moeten volgen en zal er ontsmettingsgel zijn.” Nog nieuw dit jaar is dat de deelnemers op voorhand moeten inschrijven en hun contactgegevens moeten doorgeven.

Awel

Sandra vindt het belangrijk om haar zoon te blijven herinneren. “Hij mag niet vergeten worden. Ik hoop dat ik deze wandeling kan blijven organiseren.” De opbrengst gaat elk jaar naar jongerenorganisatie Awel. “Ik denk er ook aan om in de toekomst een website op te richten om spulletjes te verkopen ten voordele van het goede doel.”

‘Walk for Glenn 3.0' vindt plaats op zondag 9 augustus. Starten kan van 8 tot 16 uur aan de kerk op Appelterre-Dorp. De deelnameprijs bedraagt 2 euro per persoon of 1 euro voor kinderen onder de twaalf jaar. Inschrijven via walkforglenn@hotmail.com (met vermelding van naam en contactgegevens van elke deelnemer) en betalen op het rekeningnummer BE15 737048023430, ten laatste op 5 augustus.