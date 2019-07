Derde parkconcert wordt op en top Ninoofs Claudia Van den Houte

12 juli 2019

12u03 0 Ninove Na twee succesvolle eerste parkconcerten van deze zomer, wordt het derde parkconcert van komende maandag extra bijzonder.

Op 15 juli staan er immers bijna alleen Ninoofse artiesten op het podium in het stadspark. Funny Key, de muziekband van vzw Schoonderhage - die mensen met een mentale beperking opvangt in onze streek - trapt het derde parkconcert af. Daarna is het de beurt aan de 19-jarige singer-songwriter Alice Mae, het muzikale alter ego van Alexia D’Hertoge. Zij liep vroeger school in Ninove en volgde er les aan de Ninoofse muziekacademie. Ze treedt al sinds haar veertiende op op lokale festivals, (trouw)feesten en andere events. Sinds vorig jaar speelt ze vooral eigen muziek en heeft ze een volledig repertoire van originele liedjes. Haar muziek kan je omschrijven als melancholische pop, met toetsen van Jazz en Blues.

Vervolgens zorgen verschillende artiesten voor ambiance onder de noemer ‘Bekend Ninof Zingt’. Er staan heel wat Ninoofse namen op het podium, zoals William Souffreau - bekend van Irish Coffee -, Bram & Lennert, Luc Jones, Saartje Schoup en Thijs De Clus. Daarnaast treden ook Wim Soutaer en Dries De Vleminck - bekend als finalist van The Voice - op.

Het concert start vanaf 18.30 uur in het park.