Dementievriendelijke tuin in woonzorgcentrum Klateringen en gratis theatervoorstelling rond dementie: stad wil taboe rond dementie doorbreken Claudia Van den Houte

12 september 2019

18u46 0 Ninove Woonzorgcentrum Klateringen in de Centrumlaan plant dit najaar een dementievriendelijke tuin. De stad Ninove wil met verschillende initiatieven haar titel van ‘dementievriendelijke stad’ overtuigend dragen.

Woonzorgcentrum (wzc) Klateringen heeft al een werkgroep dementie, met medewerkers die zich extra verdiepten of bijschoolden in de aandoening. Ze gaan op zoek naar activiteiten voor bewoners met dementie. “Er werden al verschillende projecten opgezet”, vertelt ergotherapeut Evelien Matthys. “We maakten voelschorten en prentenboeken, hadden een bezoek van aaihonden en organiseerden belevingstheater voor onze bewoners met dementie. We werken ook samen met kleuter- en lagere scholen in Ninove, de buitenschoolse kinderopvang ’t Kadeeken en de speelpleinwerking van de jeugddienst.”

Dit najaar gaat een werkgroep binnen het wzc samen met een tuinarchitect aan de slag voor het ontwerp van een dementievriendelijke tuin. De tuin, die grenst aan cafetaria ‘De Oase’, moet een echte belevingstuin worden. “Bewegen is heel belangrijk voor iedereen, ook voor mensen met dementie”, aldus kwaliteitscoördinator Katrien Van den bossche. Er komt alvast een padenstructuur, geschikt voor rolstoelen, zodat er al wandelend natuurlijke plekjes ontdekt kunnen worden. “Een belevingstuin speelt ook in op de zintuigen, met herkenbare planten die bloeien over de seizoenen heen en nestkastjes en insectenhotels die vogels en insecten aantrekken. Ook planten op hoogte, bijvoorbeeld in bakken, kunnen ervoor zorgen dat bewoners die minder mobiel zijn, kunnen voelen en ruiken. Er moet zeker ook een natuurlijke afsluiting rond de tuin komen en de veiligheid van onze bewoners moet centraal staan.”

Dementievriendelijke stad

Naar aanleiding van 21 september, de Werelddag Dementie, organiseert het Sociaal Huis van de stad Ninove op donderdag 19 september de gratis theatervoorstelling ‘Als Heimer komt’ in cc De Plomblom. De voorstelling is al helemaal uitverkocht. Ninove is een dementievriendelijke stad. “Laatst zag ik nog een stukje waarin een bekend psychiater iedereen oproept om de vergetende mens niet te vergeten. Dat is precies wat een dementievriendelijke stad wil doen: ervoor zorgen dat mensen met dementie meetellen, dat de familie en mantelzorgers warmte en steun ervaren bij de soms zorg die ze dragen voor hun familielid”, zegt schepen voor ouderenzorg Veerle Cosyns (Samen/CD&V). De stad ondersteunt ook de ‘familiegroep dementie’, die vier keer per jaar mantelzorgers samenbrengt rond een bepaald aspect van dementie. De bedoeling is dat lotgenoten steun vinden bij mekaar en zich kunnen verdiepen in -vaak nog verdoken- problemen, om zo het taboe rond dementie te doorbreken.