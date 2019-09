DeKANTFABRIEK opent najaarsexpo met Paul Verhaeghe Claudia Van den Houte

05 september 2019

16u16 0 Ninove In DeKANTFABRIEK in Ninove start de nieuwe najaarsexpo met een openingsshow op vrijdag 6 september.

Tijdens de openingsshow van de expo die de naam ‘#Intimiteit #Identiteit’ meekreeg, brengt prof. dr. Paul Verhaeghe, psychoanalyticus en succesauteur van bestsellers als ‘Liefde in Tijden van Eenzaamheid’, ‘Identiteit’ en ‘Autoriteit’, een lezing over zijn nieuwste boek ‘Intimiteit’. Ook brengt ‘Carnets de Voyage’ een muziekwerk van hedendaags componist George De Decker, uitgevoerd door klarinettist Raf De Keninck en George De Decker. De presentatie wordt verzorgd door woordkunstenaar Katrien Vande Perre.

DeKANTFABRIEK, is sinds 2014 de tijdelijke habitat van Hilde Nijs, die er werkt aan ‘Walking into my Artwork’, een levensgrote installatie waar men letterlijk kan in rondwandelen. Net als bij de vorige edities speelt actuele kunst ook in dit vijfde seizoen de hoofdrol in correlatie met uitvoerende kunsten en de academische wereld.

Tijdens deze tentoonstelling toont Hilde Nijs haar nieuw werk en inviteert zij collega-kunstenaars Ben Benaouisse, Nico Van Dijck, Stijn van Hoof, Maëlle Dufour, Joke De Pever, Peter Bracke, Mieke D’hondt en Robin Wen om samen met haar het nijverheidsgebouw, dat werd aangekocht door de stad Ninove, tot een hedendaagse kunsttempel om te toveren.

De expo #Intimiteit #Identiteit loopt van vrijdag 6 september tot zondag 6 oktober en is elke zaterdag van 15 tot 18 uur en zondag van 16 tot 18 uur te bezoeken. Wie de opening op vrijdag 6 september wil bijwonen, kan mailen naar hildenijs@gmail.com.