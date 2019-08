De Romeo’s zingen tussen vaten Witkapbier tijdens Witkap Schlagerfestival in brouwerij Slaghmuylder Claudia Van den Houte

28 augustus 2019

16u00 0 Ninove In de Ninoofse brouwerij Slaghmuyler vindt zaterdag het zesde Witkap Schlagerfestival plaats.

Vorig jaar moest het schlagerfestival door werken in de brouwerij noodgedwongen uitwijken naar de tennishal van Madison, maar dit jaar keert het terug naar haar roots. In de 159-jarige brouwerij waar het bekende Ninoofse Witkapbier wordt gebrouwd, staan er opnieuw tal van Vlaamse maar ook internationale artiesten op het podium. “Dit jaar hebben we voor het eerst een rasechte schlageraffiche, met ook schlagerzangers uit Duitsland”, vertelt organisator Jeroen Wiggeleer die het schlagerfestival samen met bvba Witkap organiseert. “Zo ontvangen we de Duitse schlagerkoning Otto Lagerfett en Natasja Poels, die een prachtige Hélene Fischer-tribute brengt. Maar we trekken ook de Vlaamse kaart, met de schlagerprinsen De Romeo’s als tweede hoofdact. Daarnaast zullen eveneens Bobby Prins, Dean, Johan Veugelers, De Jartellen, Luc Jones, het duo Sunny Sunshine en Tomi van The Voice van de partij zijn. Celien Hermans verzorgt de presentatie.”

Het Witkap Schlagerfestival vindt op zaterdag 31 augustus vanaf 18 uur plaats in brouwerij Slaghmuylder in Ninove. De viptickets zijn al uitverkocht. De laatste zitplaatsen zijn nog verkrijgbaar tegen 27 euro in voorverkoop. Een staan-/polonaiseplaats kost 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Er is plaats voor maximaal 600 aanwezigen en vol is vol. Tickets via 0486/99.61.56 of jeroenevents@telenet.be.