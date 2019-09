De Romeo’s zetten brouwerij Slaghmuylder op stelten tijdens het Witkap Schlagerfestival Claudia Van den Houte

01 september 2019

13u54 0 Ninove In brouwerij Slaghmuylder werd er zaterdagavond en -nacht voor een keer geen bier maar wel een groot schlagerfeest geb(r)ouwd.

Het zesde Witkap Schlagerfestival lokte opnieuw heel wat volk. Onder meer hoofdact De Romeo’s zorgden voor veel ambiance. Daarnaast bracht Natasja Poels een Hélene Fischer-tribute en stonden de Duitse schlagerkoning Otto Lagerfett, Bobby Prins, Dean, Johan Veugelers, De Jartellen, Luc Jones, het duo Sunny Sunshine en Tomi van The Voice op het podium. Jeroen Wiggeleer, die het schlagerfestival samen met bvba Witkap organiseert, blikt tevreden terug op deze editie: “Er waren zo’n 600 aanwezigen. Dat is het maximumaantal voor de brouwerij. Het schlagerfestival was opnieuw een succes. Op naar de zevende editie volgend jaar”, aldus Wiggeleer.