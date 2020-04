De lockdown van: Ex-topvoetballer Wesley Sonck Claudia Van Den Houte

11 april 2020

07u00 0 Ninove De lockdown in deze coronacrisis is er voor iedereen. Ook BV’s moeten momenteel, net zoals u en ik, braaf in hun kot blijven. Lopen ze de muren op? Of weten ze zich bezig te houden? En wat missen ze vooral? Wij schotelen bekende inwoners uit onze streek deze week telkens vijf vragen voor. Vandaag is ex-voetballer Wesley Sonck uit Ninove aan de beurt. Lees meer over bekende Oost-Vlamingen in coronatijden in De lockdown in deze coronacrisis is er voor iedereen. Ook BV’s moeten momenteel, net zoals u en ik, braaf in hun kot blijven. Lopen ze de muren op? Of weten ze zich bezig te houden? En wat missen ze vooral? Wij schotelen bekende inwoners uit onze streek deze week telkens vijf vragen voor. Vandaag is ex-voetballer Wesley Sonck uit Ninove aan de beurt. Lees meer over bekende Oost-Vlamingen in coronatijden in dit dossier

Waar en met wie breng je deze bizarre dagen door?

“Ik breng de dagen thuis door, samen met mijn vriendin en de kinderen (Sonck heeft een nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen, red.). Ik denk dat ik momenteel wel 21 of 22 van de 24 uren in een dag thuis ben. Het was de eerste week van de lockdown niet evident om aan de kinderen uit te leggen dat ze niet meer naar buiten konden om te gaan voetballen.”

Hoe bestrijd je de verveling?

“Al het werk ligt nu stil. Alleen vanuit de Voetbalbond zijn er af en toe nog kleine opdrachtjes. Ik probeer regelmatig te wandelen en te fietsen in de streek. Voor de rest probeer ik mij thuis bezig te houden. Veel mensen doen nu de grote schoonmaak, maar je kunt natuurlijk niet bezig blijven met opruimen. Wij hadden in de kerstvakantie trouwens al een grote kuis gehouden. Ik heb mijn voedingsschema aangepast. Voeding is wel iets waar ik erg mee bezig ben. In samenspraak met mijn team ben ik ook bezig met clips te maken van onze spelers. Ook maak ik al eens een samenvatting, maar het is zeer moeilijk. Vooral de laatste week had ik nog maar zeer weinig om handen.”

Wat staat er nog op de planning?

“Geen idee. Ik ben sowieso geen planner. Door het coronavirus zijn alle voetbalwedstrijden afgelast.”

Wat mis je het meest?

“Voor mij is voetbal mijn leven. Ik merk dat ik het erg mis. Normaal ben ik daar dag in dag uit mee bezig. Ik bekijk een 300-tal matchen per jaar. Dat is nu naar nul gegaan. Ik mis ook mijn vrienden. Ik heb mijn beste vriend in drie weken tijd nog maar één keer gezien, toen ik hem tijdens het wandelen tegenkwam. Vroeger pakten we elkaar dan eens vast, maar nu moesten we twee meter afstand van elkaar houden. Ook de golfbaan mis ik. Met zo’n mooi weer ga ik vaak golfen, maar ook dat kan nu niet.”

Wat is het eerste dat je gaat doen zodra de maatregelen worden opgeheven?

“Dat weet ik nog niet. We zullen moeten zien wat het eerste is dat opnieuw toegelaten zal zijn. Maar misschien wordt golfen toch wel het eerste.”