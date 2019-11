Davidsfonds houdt 50ste boekenbeurs met kunst én signeersessie door Pieter Aspe Claudia Van den Houte

12 november 2019

20u07 0 Ninove Het Davidsfonds Meerbeke houdt op 15, 16 en 17 november haar vijftigste boekenbeurs en kunsttentoonstelling in Trefcentrum De Linde.

Er zijn standen van boekhandel De Zondvloed, de uitgeverij Muurkranten, het Davidsfonds-boekenaanbod en de VVV Ninove op de boekenbeurs. Op de kunsttentoonstelling zijn er werken te bewonderen van kunstenaars Martine Van Durme (fantasiejuwelen), Robert Piccart (houtdraaien), Bert De Doncker (schilderijen), Hilde Van Hoefs (bloemsierkunst), Anny Uyttenhove (schilderen en keramiek) en Tine De Groote (illustraties).

Op vrijdag 15 november bezoeken Ninoofse scholen de boekenbeurs en kunsttentoonstelling in de voor- en namiddag. ‘s Avonds is er de feestelijke opening met receptie van 20 tot 23 uur in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Op zaterdag 16 november is de boekenbeurs en kunsttentoonstelling te bezoeken van 10 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur en op zondag 17 november van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.

Op zondag vindt om 10.30 uur de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd voor de leerlingen plaats, is er van 14.30 tot 16.30 uur een signeersessie door Pieter Aspe en wordt er om 17 uur afgesloten met de proclamatie en prijsuitreiking van de Junior Journalist-wedstrijd.