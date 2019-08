Darts Team Cyberdarts houdt demonstratie en initiatie tijdens open dartstornooi Claudia Van den Houte

13 augustus 2019

15u47 0 Ninove Darts Team Cyberdarts organiseert op vrijdag 16 augustus en zaterdag 17 augustus een open dartstornooi.

Tijdens het tweede Ninoofse dartsweekend zijn er op vrijdag van 13 uur tot 16 uur demonstraties en initiatie in de dartssport, waaraan iedereen van 12 jaar tot 88 jaar gratis kan deelnemen. Verschillende toppers uit de dartswereld zullen de deelnemers begeleiden, hen de dartsregels uitleggen en hen hun eerste worpen laten doen. Nadien kunnen ze een wedstrijdje uitproberen tegen elkaar of tegen één van de toppers. “Het is onze bedoeling om de dartssport te promoten door regelmatig events te organiseren in heel Vlaanderen en nadien in België om zo het grote publiek te laten kennismaken met een zeer relatievriendelijke sport die door alle leeftijden kan worden uitgeoefend”, zegt Hacène Mardaci ‘IKE’, voorzitter van Darts Team Cyberdarts.

Op vrijdag starten vanaf 18 uur ook de competitiewedstrijden. Op zaterdag is er vanaf 12 uur een enkeltornooi en vanaf 16 uur een koppeltornooi. Er is een prijzenpot van in totaal 1.500 euro. Het open dartstornooi vindt vrijdag en zaterdag plaats in zaal de Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100 in Outer. De toegang is gratis. Meer info via info@cyberdarts.be of www.cyberdarts.be.