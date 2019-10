Dag van de Jeugdbeweging ingezet met gratis koffiekoeken aan station Claudia Van den Houte

18 oktober 2019

08u47 3 Ninove De ‘Dag van de Jeugdbeweging’ ging in Ninove vrijdagochtend van start op het stationsplein, waar kinderen en jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging gratis koffiekoeken en een drankje konden krijgen.

“We hebben dit jaar 300 koffiekoeken besteld. Vorig jaar hadden we er 250 en toen hadden we er drie te weinig. Bovendien zien we dat de opkomst jaarlijks in stijgende lijn gaat”, vertelt Cedric Covens, voorzitter van de Ninoofse Jeugdraad. Heel wat jongeren en kinderen kwamen in hun uniform van de jeugdbeweging. “Ik ben al quasi van mijn geboorte bij de jeugdbeweging”, vertelt Robbe De Vos (17) van de jongens-chiro Appelterre. “Mijn mama was ook bij de jeugdbeweging. Er is mij altijd verteld geweest dat ze als kookouder mee op kamp was toen ze van mij moest bevallen. Misschien word ik volgend jaar leider, als ik het kan combineren met de voetbal.”

Jitse en Nel, allebei 16 jaar, zijn al van hun zesde bij de meisjes-chiro Appelterre. “Door in een jeugdbeweging te zitten, word je heel sociaal. Je leert omgaan met mensen, ook met mensen die je totaal niet kent. Je maakt veel vrienden. Wij zijn een heel goede groep. We kennen elkaar al bijna heel ons leven en zijn erg hecht”, aldus Jitse en Nel, die de koffiekoeken lekker vonden. “We lopen school aan het Atheneum, hier vlakbij. Heel gemakkelijk dus.”