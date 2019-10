Daan opent nieuw café Tuup: “Graffiti-kunst op muur toont mijn jeugd in Meerbeke” Claudia Van den Houte

28 oktober 2019

19u12 1 Ninove Daan De Dijn (44) heeft een nieuw café geopend in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke.

“Ik heb vroeger nog af en toe in de horeca gewerkt, maar het is altijd een jongensdroom geweest om een eigen café open te houden”, vertelt Daan. “Een vriend kocht dit pand, voordien een frituur, en overtuigde me om het open te houden. Hij wist dat het mijn droom was.” Meerbeke heeft er dus een café bij. “Vroeger telde Meerbeke zeven café’s, maar daarvan bleven er maar twee meer over. Nu zijn er dus drie. De eerste dagen waren alvast zeer druk. De Meerbekenaren komen hier terug samen. Meerbeke leeft opnieuw wat meer. Het is de bedoeling om ook af en toe iets te organiseren in het café, bijvoorbeeld een après-ski-avond.”

Opvallend in het café is een groot kunstwerk op de muur. “Dat is van de hand van Thomas Maris - artiestennaam MARiS - een graffiti-kunstenaar uit Meerbeke”, aldus Daan. “Het stelt mijn jeugd in Meerbeke voor. Je ziet de kerk, de watermolen waar ik als kind vaak ging zwemmen, mijn in 1995 overleden vader die op het land werkt, en het standbeeld van de Ronde van Vlaanderen, waarmee ik als kind opgroeide en waaraan ik mooie herinneringen behoud.” Ook de naam van het café, Tuup, verwijst naar de jeugd van de geboren en getogen Meerbeekenaar: “Het is een bijnaam van in de Chiro. Ik was vroeger zo mager dat ik ‘in een fietsband kon stappen’, een plaatselijk gezegde. Nog steeds word ik ‘Tuup’ genoemd.”

Café Tuup is elke dag open vanaf 10 uur, behalve op donderdag - de sluitingsdag. Op zondagen en feestdagen opent het al om 9 uur.