Cyriel Prieelstraat omgetoverd tot kerstmarkt en kerstdorp Claudia Van den Houte

08 december 2019

12u35 0 Ninove De Cyriel Prieelstraat in Aspelare leek zaterdag even in Lapland te liggen. De sportvereniging Punchy Team hield er haar eerste kerstmarkt én het jaarlijkse kerstdorp van Dirk Van Iseghem en Sandra Renneboog werd geopend.

Zowel de kerstmarkt als het kerstdorp werden officieel geopend met het doorknippen van een lint. De kerstmarkt werd daarna ook ingezet met salsadans. Die werd gegeven door een lesgever van de club. Bij Punchy Team kunnen er immers sinds kort, naast thaiboks- en kickbokslessen, ook salsalessen worden gevolgd. De bezoekers van de kerstmarkt konden gezellig kuieren langs een dertigtal kraampjes met geschenken, drank en eten.

Zaterdag was ook de start van het kerstdorp van Dirk Van Iseghem en Sandra Renneboog. Zij toveren elk jaar hun tuin, garage en terras om tot een gezellig kerstdorp ten voordele van vzw Benefiet Haïti. Het kerstdorp, volledig in kerstsfeer, is nog open tot en met 4 januari, elke dag van 17 tot 21 uur. Iedereen kan er een glühwein, jenever, (kerst)bier, warme chocolademelk, frisdrank en nog meer komen drinken. De opbrengst gaat naar het goede doel, in het bijzonder naar kansarmen in Haïti.