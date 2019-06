Cultuurcentrum De Plomblom viert 25-jarig bestaan: “Zaal na kwarteeuw nog altijd zeer gegeerd” Claudia Van den Houte

19 juni 2019

18u58 2 Ninove Cultuurcentrum De Plomblom in Ninove bestaat 25 jaar en viert dat met een groot jubileumfeest en speciale voorstellingen. De Plomblom lokte de voorbije jaren met haar eigen voorstellingen alleen al om en bij de 15.000 bezoekers per jaar. “Er is hier elk weekend wel iets te doen. De zaal is na 25 jaar nog altijd zeer gegeerd”, klinkt het bij de medewerkers.

De naam ‘De Plomblom’ verwijst naar de oudste rederijkerskamer in Ninove, de ‘Witte Waterbloem’. Met ‘plomblom’ bedoelden onze voorouders de Nymphaea Alba of de witte waterlelie. Intussen is de naam ‘De Plomblom’ al tot buiten Ninove goed gekend als cultuurcentrum. “Onze eigen programmatie is een goede aanvulling op de groeiende receptieve werking. Steeds meer verenigingen en amateurgezelschappen vinden de weg naar naar hier en organiseren zelf activiteiten of staan zelf op het podium. Veel verenigingen, zoals fanfares en dansverenigingen huren de zaal”, vertelt cultuurfunctionaris Pieter Claessens van cc De Plomblom. “De Plomblom leeft echt wel: met de eigen programmatie en de receptieve voorstellingen samen is er bijna elk weekend iets te doen.” Alleen al met haar eigen voorstellingen lokt De Plomblom zo’n 15.000 bezoekers per jaar. “De zaal is zeer gegeerd. De Plomblom is een goed draaiend cultuurcentrum.”

Vernieuwing

Bij De Plomblom wordt er ook ingezet op vernieuwing. Ruim vijf jaar geleden kreeg de schouwburgzaal naar aanleiding van haar 20-jarig bestaan al een facelift, met onder meer nieuwe zetels. Ook het theatercafé werd een aantal jaren geleden vernieuwd. Er waren al plannen voor het vernieuwen van de inkomhal, maar die vernieuwing laat voorlopig nog op zich wachten. “Op technisch gebied schaffen we regelmatig nieuw materiaal aan. Zo werd onder meer al geïnvesteerd in een nieuw filmscherm en in nieuwe geluidsboxen”, aldus Claessens. “We hebben sinds kort ook een nieuw ticketingsysteem, waarmee er nog gemakkelijker tickets online kunnen worden gekocht. Nieuw qua activiteiten is dat we nu ook inzetten op workshops. In de paasvakantie zijn er verschillende workshops geweest en na elke familievoorstelling vinden er ook workshops plaats. Nog nieuw zijn onze huiskamerconcerten bij de mensen thuis. We organiseren intieme concerten bij wie zijn woning daarvoor wil openzetten.”

Jubileumfeest

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van De Plomblom, staan er een aantal speciale voorstellingen op het programma voor het nieuwe seizoen, dat in september van start gaat. “We openen officieel met ‘Paradijsvogels’, net zoals in 1994. Toen ging het om een productie met een grote groep amateur-acteurs. De voorstelling in september heeft dezelfde naam, maar hier gaat het om een voorstelling geschreven en gespeeld door poppenspeler Fred Delfgaauw.” Het hoogtepunt van de festiviteiten voor 25 jaar De Plomblom is het jubileumfeest ‘Back to the 90’s” met de Ninoofse bands The Balls en Big In Belgium op zaterdag 28 september. Een dag later, op zondag staat er een kinderfestival op het programma. “We sluiten het seizoen in juni volgend jaar af met ‘The Night of The Ploms’, waarop Ninoofse muzikanten zoals Bram & Lennert hun favoriete nummers uit 25 jaar cc De Plomblom brengen. We zijn voor dit seizoen op zoek gegaan naar artiesten die een band hebben met De Plomblom, Ninoofse artiesten en artiesten die zelf een jubileum vieren. Zo zijn er concerten van Laïs, dat ook 25 jaar bestaat en Jan De Wilde, die zijn 75ste verjaardag viert.” Naast grote namen zoals Alex Agnew, Scala en Chris Lomme krijg ook minder bekend talent opnieuw podiumkansen.

De ticketverkoop van cc De Plomblom start maandag 24 juni om 9 uur. Info en tickets via 054/34.10.01 of www.ccdeplomblom.org.