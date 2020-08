Coronacijfers opnieuw gestegen: stad vraagt inwoners die op vakantie gingen in rode en oranje zone quarantaine te respecteren Claudia Van den Houte

15u18 22 Ninove De stad Ninove vraagt haar inwoners om de quarantaine te respecteren na een vakantie in een land dat een code oranje of rood meekreeg. Ze doet dat nadat de coronabesmettingen opnieuw in stijgende lijn gaan in Ninove.

Wie terugkeert na een vakantie in een rode of oranje (corona)zone, moet contact opnemen met zijn huisarts, onmiddellijk in quarantaine gaan in afwachting van een test en de resultaten overleggen met zijn arts. “We vragen écht om de quarantaine te respecteren, want ze kan levens redden”, aldus de stad Ninove in een mededeling. Samen met de test moet de burger ook een document invullen. Er wordt gevraagd om dit al zo veel mogelijk in te vullen vooraleer je je aanbiedt voor de test.

6 gouden regels

De stad benadrukt ook nog eens dat het belangrijk is dat iedereen de zes gouden regels voor sociaal contact blijft respecteren: Regelmatig de handen wassen en elkaar geen hand geven, bij voorkeur buitenactiviteiten houden of anders voldoende ventileren, extra maatregelen nemen voor risicogroepen, de veiligheidsafstand respecteren, de bubbel beperken tot vijf personen en als je mensen ontmoet de groep beperken tot maximaal tien personen.

Intussen blijven de coronabesmettingen in Ninove stijgen. De voorbije drie dagen kwamen er zes besmettingen bij. De voorbije week waren er elf nieuwe besmettingen. Met 38.911 inwoners betekent dit dat Ninove 28 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners telt, terwijl Sciensano de alarmdrempel op 20 legt.