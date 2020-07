Coronabesmettingen stijgen in Ninove: Alle evenementen afgelast, extra veiligheidsmaatregelen voor markt Claudia Van den Houte

28 juli 2020

16u22 106 Ninove Omdat het aantal coronabesmetting in Ninove blijft stijgen, neemt de stad extra maatregelen. De bijkomende maatregelen gaan in op woensdag 29 juli en lopen tot en met zondag 6 september.

De meest drastische beslissing is dat vanaf woensdag alle publieke evenementen in heel Ninove afgelast worden. Het gaat zowel om publiek toegankelijke evenementen zoals braderieën, kermissen, wijkfeesten, als eetfestijnen (met uitzondering van afhaal en meeneem). Voor haar eigen evenementen besliste het stadsbestuur ook dat De MoonlightMaandagen, De Donderdagen en Cinema Norbert, die normaal wekelijks plaatsvinden, deze zomer niet meer zullen doorgaan. In de lijn van de beslissing van de hogere overheid mogen sportwedstrijden wel blijven plaatsvinden, maar er mag geen publiek op aanwezig zijn.

Daarnaast neemt de stad ook bijkomende maatregelen voor de wekelijkse markt, zodat die veiliger kan doorgaan. De dinsdagmarkt blijft plaatsvinden in zijn huidige vorm, maar de stad legt wel de beperking op dat er niet mag gegeten, gedronken of gerookt worden in de marktzone. Ze doet dat om het verplichte gebruik van de mondmaskers te garanderen. Ook zal extra veiligheidscontrole ingezet worden om te checken of iedereen de strengere maatregelen naleeft.

“Het aantal coronabesmettingen in onze stad stijgt dagelijks. We moeten er echt alles aan doen om dat aantal naar beneden te krijgen”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Wij blijven de lokale situatie van nabij opvolgen, net als de richtlijnen van hogerhand. De kans is reëel dat bijkomende of aangepaste maatregelen zich opdringen. Maar als de stijgende lijn zich echt blijft voortzetten zullen we nóg striktere maatregelen moeten opleggen, en dat willen we vermijden. Het zou heel jammer zijn, mochten we binnenkort geen terrasje meer kunnen doen of opnieuw in een lockdown terechtkomen. Daarom doen we een oproep aan iedereen om de maatregelen strikt op te volgen. Het stadsbestuur kan het coronavirus niet stoppen, dat moeten we samen doen, met álle inwoners.”

De voorbije zeven dagen werden er acht nieuwe besmettingen vastgesteld in Ninove. Daarmee is de alarmdrempel ook in Ninove bereikt. Met 38.911 inwoners betekent dat dat Ninove 21 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners telt, terwijl de alarmdrempel op 20 ligt.