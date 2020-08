Coronabesmettingen in Ninove stijgen opnieuw, ondanks strenge maatregelen Claudia Van den Houte

10 augustus 2020

17u43 12 Ninove Het aantal coronabesmettingen in Ninove gaat opnieuw de slechte kant op.

Eind juli werd de alarmdrempel bereikt. Toen waren er op zeven dagen acht nieuwe besmettingen vastgesteld in Ninove. Met 38.911 inwoners betekende dat dat Ninove 21 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners telde, terwijl Sciensano de alarmdrempel op 20 legt. Nadien was er een daling van het aantal besmettingen, maar nu gaan ze weer in stijgende lijn. De voorbije zeven dagen werden er tien nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat betekent 26 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Het Ninoofse stadsbestuur nam nochtans strenge maatregelen tegen een verdere verspreiding van het coronavirus. Zo werd er een algemene mondmaskerplicht ingevoerd, werden alle publieke evenementen tot 6 september afgelast en mag er op de wekelijkse dinsdagmarkt niet meer worden gegeten, gedronken of gerookt.