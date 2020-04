Corona-street art in Ninoofs stadscentrum: Dieren met mondmasker duiken op in verschillende straten Claudia Van den Houte

15 april 2020

19u41 0 Ninove In verschillende straten in het stadscentrum van Ninove zijn er mysterieuze street art-figuren opgedoken.

De graffiti-figuren beelden dieren uit die een mondmasker dragen en verwijzen dus naar de coronacrisis. De meeste figuren werden aangebracht op elektriciteitskasten en elektriciteitscabines, maar bijvoorbeeld ook op het parkeergebouw van shoppingcenter Ninia staat er een neushoorn met mondmasker afgebeeld. Eén van de opvallendste figuren is een aap met mondmasker op een elektriciteitscabine op de hoek van de Geraardsbergsestraat en de Vuurkruisersstraat. Ook onder meer in de Centrumlaan is de street art te zien. Wie er achter de figuren zit, is niet bekend. Ze werden wel ondertekend met ‘Myra’.