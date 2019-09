Containerpark krijgt plaatsje op nieuw bedrijventerrein Doorn Noord Claudia Van den Houte

26 september 2019

21u36 8 Ninove Het recyclagepark van Ilva, dat momenteel nog in de industriezone in Pamelstraat-Oost is gevestigd, verhuist in de toekomst naar het nieuwe bedrijventerrein Doorn-Noord.

Eerder schreven we al dat er al tien bedrijven een perceel kregen toegewezen op het toekomstige bedrijventerrein Doorn-Noord, tussen de Expresweg en de Aalstersesteenweg. De tien bedrijven zijn allemaal bestaande bedrijven die geheel of gedeeltelijk herlocaliseren of uitbreiden. Naast het recyclagepark verhuizen ook Zelfbouwmarkt, meubelen De Abdij, groothandel in ijzer en staalschroot Van Den Brouck-De Sutter, maatwerkbedrijf De Dagmoed vzw, Van Der Haegen & Neckebroeck bvba, De Doncker D. bvba, Alfa Sun & Alfa Cool, alDewo Europe nv en een voedingsbedrijf uit de regio Ninove waarvan de naam nog niet is vrijgegeven naar Doorn-Noord. Zo’n zeven percelen werden nog niet toegewezen. Er is nog zo’n 32.057 vierkante meter netto bedrijfsoppervlakte vrij en nog 4.781,53 vierkante meter is voorbehouden voor gemeenschapsvoorzieningen. De bedrijven die al een perceel kregen toegekend, staan voor een tewerkstelling van zo’n 360 arbeidsplaatsen in 2020, en zo’n 550 in 2024.