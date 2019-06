Compromis van Alain Triest (Open Vld) en Guy D’haeseleer (Forza) unaniem goedgekeurd: jobstudenten bij stad worden voortaan op tijd verwittigd Claudia Van den Houte

21 juni 2019

16u37 7 Ninove De gemeenteraad van Ninove heeft een motie goedgekeurd waarin werd opgenomen dat kandidaat-jobstudenten voor de stad en het OCMW op tijd worden verwittigd of ze al dan niet aangesteld zijn.

Guy D’haeseleer (Forza Ninove) haalde vorige week uit naar schepen van Personeel Joost Arents (onafhankelijk) omdat jobstudenten die zich kandidaat hadden gesteld om deze zomer vakantiewerk te doen bij de stad of het OCMW van Ninove nog niet wisten of ze tewerkgesteld zouden worden. Pas vorige week was de stad de kandidaten beginnen verwittigen en volgens D’haeseleer zijn er nog steeds kandidaten die geen antwoord hebben gekregen. Arents schreef de laattijdige verwittiging van de jobstudenten toe aan te weinig beschikbaar personeel op de personeelsdienst, de samenvoeging van stad en OCMW die tijd kostte, de grote instroom van kandidaten en de late goedkeuring van het nieuwe reglement dat stelt dat elke kandidaat een sollicitatiegesprek moet krijgen. Ook wees hij erop dat de verwittiging de voorbije jaren niet vroeger gebeurde bij de stad. Wel erkende hij dat de aanstelling en verwittiging vroeger moesten gebeurd zijn.

Arents zei op de gemeenteraad het jobstudentenreglement te zullen herwerken en het vernieuwde reglement tussen september en november op de gemeenteraad te zullen brengen. De sollicitatiegesprekken voor volgend jaar zouden in december en januari gebeuren en de verwerking van de gesprekken in februari, zodat de aanstelling en communicatie vóór eind april kan gebeuren.

D’haeseleer legde de gemeenteraad een voorstel voor waarin was opgenomen dat de kandidaat-jobstudenten uiterlijk 15 april moeten weten waar ze aan toe zijn, zodat studenten die uit de boot vallen zo de tijd om hebben nog een andere werkgever te zoeken. Open Vld-fractieleider Alain Triest, die de laattijdige verwittiging ook absoluut niet kunnen vond, legde eveneens een voorstel voor. Daarin was opgenomen dat de jobstudenten voor juli en augustus ten laatste eind april moeten verwittigd worden en de jobstudenten voor de maand september uiterlijk voor 15 juli. “Dat zijn vrijwel uitsluitend hogeschool- of universiteitsstudenten en zij wachten liever eerst hun examenresultaten af voor ze beslissen of ze tijd hebben om vakantiewerk te doen”, aldus Triest.

Uiteindelijk sloten D’haesleer en Triest een compromis. Dat stelt dat jobstudenten voor de maanden juli en augustus ten laatste 25 april moeten verwittigd worden en jobstudenten voor de maand september ten laatste op 15 juli. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

In totaal deden 280 kandidaat-jobstudenten een aanvraag. De stad en het OCMW stellen dit jaar 181 jobstudenten tewerk.