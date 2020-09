Coach Bart De Durpel snakt naar competitiestart met promovendus Voorde-Appelterre: “Niet euforisch, wel tevreden na voorbereiding” Kristophe Thijs

16 september 2020

19u44 0 Ninove Bij fusieclub Voorde-Appelterre kijken ze vol spanning uit naar de competitiestart. De Oost-Vlaamse promovendus krijgt zondagmiddag meteen een wedstrijd tegen de Brabantse promovendus Rhodienne voorgeschoteld. Coach Bart De Durpel is er samen met zijn bestuur in geslaagd zijn kampioenenploeg in grote lijnen samen te houden. Om zich te wapenen voor derde nationale werd er gericht in elke linie versterking gehaald. De goede voorbereiding doet alvast het beste verhopen voor Voorde-Appelterre dat de ambitie heeft om een ‘blijver’ te worden in het nationale voetbal.

Voor het eerst in zes maanden staat er aan de Molenveldweg opnieuw competitievoetbal op het menu. Door de coronaperikelen kroonde de fusieclub Voorde-Appelterre zich al vroeg tot kampioen, maar gezien het parcours dat de ploeg vorig seizoen in eerste provinciale afwerkte, was dit niet meer dan verdiend. “Na de fusie hadden we de ambitie om binnen de vijf jaar opnieuw van nationaal voetbal te kunnen proeven, maar we zijn er al binnen de drie jaar in geslaagd”, vertelt de jonge succescoach Bart De Durpel.

Voorbereiding

De voorbereiding die Voorde-Appelterre afwerkte, was alvast veelbelovend. Winst op Ninove en Dikkelvenne, een gelijkspel op Olsa Brakel en twee zeges in de beker hebben aangetoond dat groen-rood gewapend moet zijn voor een zorgeloos seizoen. “En ook vorig weekend in de Crocky Cup tegen Sparta Petegem presteerden we beter dan de 0-3-nederlaag doet vermoeden. Op basis van de kansen moesten we bij de rust altijd op voorsprong hebben gestaan. Na de koffie waren de bezoekers beter zodat de uitschakeling niet onlogisch, maar met overdreven cijfers te noemen is”, legt De Durpel uit.

Euforie

Zijn ploeg wil er zondagmiddag alles aan doen om de drie punten thuis te houden en zo met vertrouwen uit de startblokken te schieten. “Maar zo’n eerste match van een seizoen is altijd wel speciaal. We zullen heel scherp voor de dag moeten komen tegen een jong team dat met heel veel enthousiasme speelt en veel snelheid in eigen rangen heeft. Na vijf matchen wil ik een eerste balans opmaken. Over onze voorbereiding kan ik inderdaad alleen maar tevreden zijn, maar van euforie mag geen sprake zijn”, aldus De Durpel die komend weekend over zijn volledige kern kan beschikken en enkel achter de naam van Jens Podevijn een groot vraagteken ziet staan.