Coach Bart De Durpel lijdt pijnlijk puntenverlies met Voorde-Appelterre: “Zuur gelijkspel in slotseconden” Kristophe Thijs

20 september 2020

19u30 0 Ninove De openingsmatch van de competitie is voor promovendus Voorde-Appelterre geëindigd met een anticlimax. De thuisploeg was tegen Rhodienne doorlopend de betere ploeg en dwong ook de beste kansen af. Een halfuur voor tijd schoot Van Den Branden via een strafschop de fusieclub op voorsprong, maar in de slotminuut zorgden de bezoekers met hun enige schot tussen de palen in de tweede helft alsnog voor de puntendeling. “Dit smaakt zuur”, gaf coach Bart De Durpel toe.

De eerste wedstrijd van de fusieclub op nationaal niveau laat dus meteen een bittere nasmaak na. De roodhemden schoten uitstekend uit de startblokken en kwamen snel op voorsprong via Machtelinckx, maar dan stokte plots de machine. “Na onze voorsprong vergaten we te voetballen en sloegen we ons middenveld over. We gingen te vaak in het duel spelen en dat speelde in de kaart van Rhodienne dat nog voor de rust op gelijke hoogte kon komen”, aldus De Durpel.

Penalty

Na de rust draaide het opnieuw beter bij Voorde-Appelterre en regende het plots kansen. Op het uur bracht kapitein Van Den Branden zijn ploeg opnieuw op voorsprong. “We kregen dan kansen om zelfs tot 4-1 uit te lopen, maar we hebben verzuimd om die af te maken. Bovendien werd ons een duidelijke tweede strafschop onthouden, nadat Verhoeven de bezoekende doelman omspeelde en werd neergelegd. Onvoorstelbaar dat die fout niet eens werd gefloten. De bezoekers dwongen na de rust geen enkele kans af. Zelfs geen doelpoging, maar hun allerlaatste bal van de match viel goed en we kregen alsnog het deksel op de neus. Je verdient de driepunter, maar je krijgt maar een punt. Dat zorgt uiteraard voor een ontgoocheld gevoel”, gaf De Durpel toe.

Hij had zijn jongens er vooraf op gewezen dat in een openingsmatch, die altijd wat speciaal is, enkel het resultaat voor hem van tel was. “Het hoefde voor mij zelfs niet mooi te zijn, zolang we maar die drie punten pakten. Dat is ons helaas niet gelukt. Ik hoop dat we hier meteen een belangrijke les uit leren en die meenemen naar het vervolg van de competitie. Het mag duidelijk zijn dat we tegen geen enkele ploeg de punten cadeau zullen krijgen. Dat is vandaag nog maar eens gebleken”, aldus de thuiscoach die zaterdagavond met zijn ploeg naar Oostkamp trekt.