Civiele bescherming en scheepvaartpolitie zoeken op Dender naar vermiste vrouw uit Ninove Koen Baten

29 september 2020

15u45 5 Ninove De Civiele bescherming en de scheepvaartpolitie zijn dinsdagochtend een zoekactie gestart naar de vermiste 52-jarige vrouw uit Ninove. Ze deden dit met sonarboten op de Dender. Of de zoekactie iets opleverde is niet bekend.

Met sonarboten van de civiele bescherming werd een groot stuk van de Dender afgezocht op zoek naar Lieve De Neef uit Ninove. De vrouw verdween afgelopen zaterdag toen ze haar woning had verlaten op de Burchtdam in Ninove.

Het was in die buurt dat de civiele bescherming de zoektocht dinsdag begonnen is. De politie bevestigt dat de Dender afgezocht werd door de duikers en de civiele bescherming. Of de vermiste vrouw gevonden werd, is niet duidelijk.

Wie meer info zou hebben over haar verdwijning, kan terecht op het nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.