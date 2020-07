Cinema Norbert speelt ‘Torpedo’ in openlucht aan Abdijkerk Claudia Van den Houte

16 juli 2020

17u15 2 Ninove Op de parking achter de Abdijkerk is vrijdagavond 17 juli de Vlaamse film ‘Torpedo’ te zien.

Openluchtcinema Norbert ‘speelt’ elke vrijdagavond een film op een groot led-scherm in het mooie decor van de abdijparking. Het aanbod is een mix van wat het afgelopen filmseizoen in petto had: enkele sterke Vlaamse films, kwaliteitsfilms en spraakmakende muziekfilms. Deze week is ‘Torpedo’ te zien. Het verhaal speelt zich af in 1943. Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt een groep geharde Vlaamse rebellen een geheime missie. Ze moeten met een gekaapte Duitse U-Boot helemaal van Congo naar de Verenigde Staten varen. Aan boord: een topgeheime lading waarmee de geallieerden de oorlog wel eens zouden kunnen winnen. ‘Torpedo’ (2019) is een avonturenfilm van Sven Huybrechts met Koen De Bouw, Joren Seldeslaghs, Sven De Ridder en Ella-June Henrard.

De film start om 20 uur op de parking achter de Abdijkerk van Ninove. Reserveren doe je via www.ninove.be/openluchtfilm-cinema-norbert.