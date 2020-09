Cinema Central opent na half jaar stil te hebben gelegen opnieuw de deuren: “Coronamaatregelen zijn intussen al beter” Claudia Van den Houte

08 september 2020

14u11 0 Ninove Paul Raes opent vanaf woensdag zijn Cinema Central in de Lavendelstraat opnieuw, na een half jaar gesloten te zijn geweest door de coronacrisis en de daaraan gekoppelde richtlijnen, die Raes aanvankelijk niet echt zag zitten.

Cinema Central is al dicht sinds de lockdown in maart. Bioscopen mochten eigenlijk op 1 juli al herbeginnen, maar uitbater Paul Raes besliste om pas in september opnieuw te openen. Hij zag een heropening in juli nog niet zitten door de toenmalige coronarichtlijnen. Bovendien sluit de buurtbioscoop elke zomer sowieso enkele weken. Nu is Raes klaar om opnieuw te starten met de cinema. “We zijn de voorbije dagen al bezig geweest met alle benodigdheden, zoals ontsmettingsgel, aan te kopen”, vertelt Paul Raes. “De coronamaatregelen voor bioscopen zijn intussen veranderd. Het is beter nu. Voor het publiek moet er in blokken worden gewerkt van maximaal vijf personen uit één bubbel. Er moet nu ook maar één stoel tussen de bubbels worden gelaten in plaats van twee en het is niet meer verplicht om telkens een rij tussen te laten. Dat scheelt toch wel.”

“Bezoekers hoeven bij ons niet vooraf te reserveren. Bij het binnenkomen moeten ze wel hun gegevens achterlaten. Het dragen van een mondmasker is verplicht, maar de mensen mogen het wel afzetten als ze iets eten. Dat er maar maximaal 200 mensen toegelaten zijn, is voor ons geen probleem. Onze twee zalen tellen elk niet meer dan honderd plaatsen. In onze bovenste zaal, waar er plaats is voor 97 mensen, mogen er nu bijvoorbeeld maar 36 mensen plaatsnemen om genoeg afstand te bewaren.”

Frisse lucht en nieuwe speeluren

Raes zal de 101 jaar oude bioscoop ook goed proberen te verluchten. “We kunnen de deuren openzetten en een venster - niet in de zaal, maar in de trappenhal. Dat zal na elke voorstelling gebeuren. Ik denk er over om me ook een CO2-meter te kopen om zeker te weten dat er genoeg verse lucht naar binnen komt. Verder hebben we de speeluren van de filmen moeten aanpassen. Er moet immers tussen elke vertoning een half uur tijd zijn om alles te kunnen ontsmetten en verluchten. De eerste weken geven we ook geen pauze tijdens de film. Alleen bij heel lange films, zoals Tenet die 2,5 uur duurt, zal er een pauze zijn. Zo blijven mensen op hun stoel zitten en is er niet te veel verloop.”

Raes ziet het alvast zitten. “Het zal wel lukken. Alleen nu nog hopen op nieuwe films. Dat staat momenteel nog op een laag pitje, door corona. Tenet is de enige grote film die momenteel uit is, al staan er vanaf oktober wel opnieuw enkele nieuwe films gepland om in de bioscoop te verschijnen.”