Cinema Central maand na opening: “Coronaregels worden goed nageleefd, maar toeloop blijft uit” Claudia Van den Houte

05 oktober 2020

18u01 2 Ninove Cinema Central in de Lavendelstraat is bijna een maand opnieuw open, na ruim een half jaar gesloten te zijn geweest door de coronacrisis en de daaraan gekoppelde richtlijnen. De regels worden goed nageleefd, maar voorlopig keerde nog maar 25 procent van de bezoekers terug.

Bioscopen mochten op 1 juli terug open, maar Cinema Central-uitbater Paul Raes besliste om pas begin september opnieuw te openen door de toenmalige coronarichtlijnen. Intussen is de cinema al bijna een maand terug open, maar hij draait nog niet zoals voorheen. “Het opvolgen van de coronaregels valt goed mee. Voor bezoekers verandert er weinig, behalve dat ze in de zaal een stoel moeten tussenlaten, maar dat deden ze voordien ook al. Ze moeten wel een mondmasker dragen - behalve als ze eten of drinken -, wat misschien een beetje vervelend is. Er is geen pauze en ze moeten een adreskaartje invullen.”

“De mensen houden zich goed aan de regels, maar het volk blijft uit. Er zijn nog niet zoveel bezoekers, slechts een vierde van het normale bezoekersaantal, schat ik. Vooral ‘s avonds komt er weinig volk. De mensen zijn precies bang om ‘s avond buiten te komen. De meeste voorstellingen spelen echter ‘s avonds. Alleen in het weekend en op woensdag zijn er dagvoorstellingen.”

“We krijgen wel positieve reacties: De mensen vinden het goed dat we terug open zijn. Alleen mag er dus nog wat meer volk komen. Het is in alle bioscopen nu wel kalm. Voor ons is het nog niet zo’n ramp, wij moeten er niet van leven. Maar we hopen toch dat er binnen een maand terug meer volk komt, als er nog meer nieuwe films uitkomen en mensen het terug gewend zijn om buiten te komen. We draaien momenteel al verschillende gloednieuwe films, zoals ‘Corpus Christi’ en ‘The War with Grandpa’, en we starten volgende week met de Lord Of The Rings-trilogie, die we opnieuw spelen.”