Cinema Central heropent pas in september: “Twee stoelen tussen laten? Buurtbioscoop draait op sociaal contact” Claudia Van den Houte

16 juni 2020

11u56 0 Ninove Bioscopen mogen vanaf 1 juli weer van start gaan, maar Cinema Central zal pas in september de deuren weer openen. De buurtbioscoop, die vorig jaar nog zijn 100-jarig bestaan vierde, sluit in de zomermaanden sowieso jaarlijks enkele weken en uitbater Paul Raes ziet het met de huidige coronarichtlijnen niet zitten om over ruim twee weken al open te doen.

De bioscopen mogen op 1 juli starten, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo mogen er maar maximaal 200 mensen in het publiek zitten én op veilige afstand van elkaar. Paul Raes, de uitbater van Cinema Central in de Lavendelstraat in Ninove, wacht daarom nog met heropenen. “De coronamaatregelen maken het moeilijk om nu opnieuw te starten”, vertelt hij. “Zo zouden de bezoekers telkens twee stoelen en een rij tussen moeten laten. Dat lijkt me niet goed doenbaar. Nog een probleem zijn de betalingen. Er wordt gevraagd om met reservaties te werken, maar dat doen wij niet. Dan zouden we een heel nieuw systeem moeten op poten zetten. Je kan bij ons ook nog niet betalen met bankkaart.”

Ik doe liever weer open als de mensen opnieuw een babbeltje met elkaar kunnen slaan na de film. Wij moeten het als buurtcinema hebben van het sociaal contact. De mensen zijn hier geen nummer” Paul Raes

“Tussen elke vertoning zouden we twintig minuten moeten inlassen om alles te ontsmetten en zo. Mensen zouden niet naar het toilet kunnen of we zouden iemand moeten inzetten die alles telkens ontsmet. Ik wacht dan liever nog tot we zonder die strikte voorwaarden kunnen heropenen. Ik doe liever weer open als de mensen opnieuw een babbeltje met elkaar kunnen slaan na de film. Wij moeten het als buurtcinema hebben van het sociaal contact. De mensen zijn hier geen nummer.”

Geen nieuwe films

“Bovendien zijn er bijna geen nieuwe films uit om mee van start te gaan. We zouden in het begin dus oudere films moeten draaien. Er komen deze zomer nauwelijks nog goede films uit. Ik denk ook dat de mensen vanaf juli weer op reis zullen gaan en dus niet naar de bioscoop zullen komen. Wij sluiten trouwens elk jaar sowieso gedurende een periode in de zomermaanden. Het lijkt ons het best om te wachten tot na de zomervakantie om te starten en weer open te doen in september. Ik denk dat we op woensdag 9 september opnieuw zullen beginnen.”

Het zal de eerste weken wel aanpassen zijn om opnieuw op te starten.” Paul Raes

Een financiële ramp is de coronacrisis niet geweest voor Raes: “We leven niet van de bioscoop en we krijgen een sluitingspremie. We hebben geen grote kosten: iedereen van ons werkt gratis en we moeten geen huur betalen. De gewone kosten, zoals elektriciteit, lopen wel door, maar aangezien de cinema gesloten is, verbruiken we niet veel. Het zal de eerste weken wel aanpassen zijn om opnieuw op te starten. Het zal wat moeilijker zijn om weer in gang te geraken, maar dat komt wel goed.”