Cineclub Lucifer start nieuw seizoen met ‘The Favourite’ Claudia Van den Houte

24 september 2019

20u50 0 Ninove De Ninoofse cineclub Lucifer start haar nieuwe seizoen op dinsdag 2 oktober met de film ‘The Favourite’ van Yorgos Lanthimos.

‘The Favourite’ speelt zich af het Engeland van begin achttiende eeuw. Het land is in oorlog met Frankrijk, maar de broze koningin Anne is veel meer bekommerd om haar konijnen. In haar plaats regeert Lady Sarah over het land. De levens van Anne en Sarah veranderen voorgoed als op een dag Abigail, het nichtje van Sarah, als nieuwe dienares van koningin Anne in het paleis arriveert. Yorgos Lanthimos portretteert een trio fascinerende vrouwen, vertolkt door Olivia Colman (Oscar ‘Beste Actrice’), Emma Stone en Rachel Weisz.

Ook later in het jaar ‘speelt’ de cineclub recente kwaliteitsfilms, zoals ‘Cold war’, ‘Werk ohne Autor’, ‘Lazzaro Felice’ en ‘Woman at war’. Daarnaast presenteert ze ook dit jaar “zinderende films van langer geleden” of “onbekende filmparels uit een ver-weg-land”. Het hele programma is te vinden op de Facebookpagina van Cineclub Lucifer.

Elke eerste dinsdag van de maand wordt een film vertoond in cc De Plomblom, Graanmarkt 12 in Ninove. Elke film start om 20 uur, met een inleiding om 19.45 uur. De toegang bedraagt 6 euro of 4 euro voor jongeren (-24 jaar). Meer info via cineclublucifer@gmail.com, cultuur@ninove.be of 054/31.32.86.