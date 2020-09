Cineclub Lucifer pikt draad weer op met ‘The General’ Claudia Van den Houte

28 september 2020

22u02 0 Ninove Cineclub Lucifer start haar nieuwe seizoen met de film ‘The General’, een klassieker van bijna honderd jaar oud én met livemuziek.

‘The General’ vertelt het verhaal van treinmachinist Johnnie Gray tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1864). Uitgerekend op de dag dat zijn verloofde Annabelle, per toeval, de trein neemt waarin Johnnie aan het werk is, wordt de trein gekaapt. ‘The General’ is een komische ‘stille’ film uit 1926. Hij geldt als het meesterwerk van regisseur Buster Keaton, die zelf de hoofdrol speelt, inclusief alle spectaculaire stunts. Pianiste Hilde Nash begeleidt de stille film met live improvisaties en componeert ter plekke nieuwe muzieklijnen in dienst van ‘The General’.

De daaropvolgende maanden presenteert Cineclub Lucifer een recente kwaliteitsfilm, een zinderende film van langer geleden of een onbekende filmparel uit een ver land. Ook enkele films afgelast werden door corona, werden weer opgevist. Voor aanvang van elke film zorgt een lid van de filmclub voor een inleiding.

Cineclub Lucifer ‘speelt’ in principe elke eerste dinsdag van de maand, maar de openingsfilm vindt plaats op woensdag 7 oktober. Elke film start om 20 uur (inleiding om 19.45 uur). Alle films worden vertoond in CC De Plomblom, Graanmarkt 12, in Ninove. De toegang bedraagt 6 euro. Het jongerentarief (-24 jaar) bedraagt 4 euro. Meer info via cineclublucifer@gmail.com.