Chauffeur die door rood licht rijdt: “Ik was enorm gehaast” Koen Baten

06 februari 2020

19u40 7 Ninove D.T. stond deze ochtend in de rechtbank van Aalst terecht nadat hij verschillende voertuigen had ingehaald op de Aalstersesteenweg in Ninove. De jongeman werd echter opgemerkt door de politie die de nodige vaststellingen deed.

De verbalisanten zagen hoe hij verschillende voertuigen inhaalde op de Aalstersesteenweg aan cafe De Groeneweg. Enkele seconden later reed hij gewoon door het rode licht. “Ik was norm gehaast en daarom stopte ik niet voor het rode licht", aldus de beklaagde. De politierechter fronste zijn wenkbrauwen bij deze verklaring. “Meent u dit? Als de slagbomen naar beneden zijn en de lichten op rood gaat u ook gewoon doorrijden dan", vroeg de politierechter zich af. De beklaagde liet daarna weten dat dat iets helemaal anders is en dat hij dat niet zou doen.

De politierechter stelde vervolgens de zaak uit om de man te laten testen of hij nog drugs gebruikt. Hij riskeert een boete en rijverbod. “Let volgende keer ook maar op je attitude", besloot de politierechter. De zaak gaat verder op 4 juni.