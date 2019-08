Centrumlaan krijgt weer volwaardig fietspad, nieuwe fietssuggestiestroken in Hemelrijk en Brielstraat Claudia Van den Houte

07 augustus 2019

17u21 0 Ninove De fietssuggestiestrook op de Centrumlaan wordt weer een volwaardig fietspad.

Vóór de zomer werden er in heel de Ninoofse binnenstad fietssuggestiestroken aangelegd. Dat gebeurde ook op de Centrumlaan, waar er al een fietspad was. Die fietssuggestiestrook wordt binnenkort weer een fietspad. “Het is eigenlijk een combinatie”, vertelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “De okerkleur blijft behouden, maar wordt uitgebreid naar de breedte van het oorspronkelijke fietspad en er komt een onderbroken witte lijn. Bij de aanleg van de fietssuggestiestrook in de Centrumlaan was er een misverstand met de aannemer. Hij heeft die volledig conform met de andere fietssuggestiestroken aangelegd, maar dat was niet helemaal de bedoeling.” De fietssuggestiestrook op de Centrumlaan wordt dus weer een volwaardig fietspad, maar mét okerkleur. “Of dat niet verwarrend zal zijn? Nee, dat denk ik niet. We creëren zo visuele uniformiteit voor fietsers.”

De fietssuggestiestroken worden uitgebreid naar Hemelrijk en de Brielstraat in Meerbeke/Denderwindeke. “Ze worden er aangelegd om het woonkarakter van de straat te benadrukken. Eerder plaatsten we hier ook al verkeersremmers en we zien dat die effectief het verkeer afremmen. Ze waren een eerste stap om te benadrukken dat je er niet snel kan rijden.” In de toekomst wil de stad de fietssuggestiestroken nog verder uitbreiden. “Ze zijn een goed alternatief op plaatsen waar er geen complete herinrichting te verwachten valt en in straten met veel sluipverkeer. Ik denk bijvoorbeeld nog aan de Pollarebaan”, aldus Vande Winkel.

De werken voor de fietssuggestiestroken op Hemelrijk en Brielstraat gebeuren in de nachten tussen 12 en 14 augustus (koudplasten schilderen) en overdag op 16 augustus (sjablonen schilderen). In de Centrumlaan zullen de koudplasten tijdens de nacht van 11 augustus op 12 augustus worden aangebracht en de sjablonen ook overdag op 16 augustus.