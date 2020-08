CC De Plomblom geeft ‘Red Alert’: Symbolische actie is noodsignaal van cultuursector Claudia Van den Houte

29 augustus 2020

14u34 0 Ninove Cultuurcentrum De Plomblom in Ninove kleurde vrijdagavond even rood in het kader van de actie ‘Red Alert’.

Met die symbolische daad gaven cultuurhuizen over heel België een noodsignaal aan de beleidsmakers, want het is vijf voor twaalf voor de cultuur- en evenementensector. De sector vraag de mogelijkheid om opnieuw wat leefbaarder te kunnen werken. De coronacrisis hakt er namelijk stevig in. Vele duizenden artiesten, freelancers, technici, enzovoort zijn zonder werk gevallen. De cultuursector vraagt een gelijkwaardige behandeling met de andere sectoren van de maatschappij.