Carnavalswinkel Kalleballe doet tijdelijk deuren dicht maar blijft klanten bedienen: “Meer kosten dan opbrengsten door coronamaatregelen” Claudia Van den Houte

11 september 2020

17u05 4 Ninove Carnavalswinkel Kalleballe op de Graanmarkt is tijdelijk gesloten. Wie verkleedkledij of -accessoires nodig heeft, kan er wel nog terecht op afspraak. De uitbaters namen de beslissing omdat de verkoop door de coronamaatregelen kelderde.

“Het heeft geen zin om nog open te blijven: dat kost ons meer dan het ons opbrengt”, vertelt uitbaatster Fabienne Van Oudenhove. “Carnaval is onze grootste bron van inkomsten. Dat carnaval Ninove nu wegvalt, is voor ons heel erg. Al begrijpen we de beslissing van de stad om carnaval 2021 af te lassen absoluut. Het is zelfs goed dat die zo vroeg werd genomen, zo konden we anticiperen op vlak van aankopen. We hebben trouwens nog veel carnavalskledij in stock aangezien carnaval Halle dit jaar al werd afgelast.”

“Naast carnaval is onze zaak ook heel afhankelijk van (privé)feesten. Ook die zijn er nu niet, met de bubbel van vijf. Aan het einde van het schooljaar was er nog de Foute Party en daarna had je de zomerkampen nog die mochten doorgaan. Die brachten toch nog iets op, maar sindsdien is er amper nog verkoop. Daarom leek het ons het beste om mensen te laten weten dat als ze iets nodig hebben uit onze winkel, ze ons kunnen bellen of een berichtje kunnen sturen naar onze Facebook-pagina. Dan helpen we hen met veel plezier. Van zodra de bubbels terug groter worden of zodra er opnieuw feestjes georganiseerd worden, doen we de winkel weer open.”

Halloween en Sinterklaas

Wanneer dat zal zijn, is nog onduidelijk. Fabienne hoopt op Halloween. “Misschien dat mensen Halloween in familiekring zullen vieren als de bubbels tegen dan terug al wat uitgebreid zijn. We hopen om zeker met Sinterklaas terug kostuums te verkopen. Dat is een feest dat sowieso vooral in huiselijke kring wordt gevierd. En voor het huren van sinterklaaskostuums werken we toch steeds met data voor afhaling.” Financieel is het een moeilijke periode voor de carnavalswinkel. “We zitten met vaste kosten, zoals elektriciteit, en we hebben geen opbrengsten - op hier en daar wat vuurstokjes of een hoedje na -, dus we geraken niet uit onze kosten. Omdat de winkel intussen 37 jaar bestaat, hebben we gelukkig wel een reserve opgebouwd.”

Kalleballe bestaat zelfs al van in de jaren 50. Fabienne baat de winkel nu 37 jaar uit samen met haar man Patrick De Vits en met de hulp van hun dochters Charlotte en Julie. De grootmoeder van Patrick startte met Kalleballe als een winkel in snoep, schoolgerief, sigaretten en kranten. Onder Patrick en Fabienne werd het een winkel in bloemen, geschenken en seizoensgebonden artikelen en later een carnavalswinkel. “Vanaf het moment dat we dagelijks vragen kregen naar cowboyhoeden en ander verkleedartikels, zijn we overgeschakeld naar een feestwinkel.”

Contact met klanten

“Ik mis het contact met de klanten enorm”, zegt Fabienne. “Maar we zijn niet de enigen die het moeilijk hebben. Zolang we gezond blijven, slaan we ons erdoor. Omdat we nu gemerkt hebben dat onze stiel fragiel is, zijn we gestopt met de verkoop van lottoformulieren en sigaretten en zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Daarover vertellen we later meer. Maar de winkel blijft sowieso bestaan.”

Kalleballe is te bereiken via 0475/31.69.59 of via de Facebookpagina ‘Kalleballe Ninove’.