Carnavalsthema voor 2021 wordt bekendgemaakt via livestream door coronavirus Claudia Van den Houte

06 april 2020

19u26 0 Ninove Het thema van carnaval Ninove 2021 wordt op zaterdag 11 april om 11.11 uur bekendgemaakt in de gemeenteraadzaal van het stadhuis.

Het nieuwe carnavalsthema wordt gewoonlijk bekendgemaakt tijdens de evaluatievergadering van de voorbije carnavalseditie, waarop de verschillende carnavalsgroepen aanwezig zijn. Door de maatregelen rond de coronacrisis, kan de bekendmaking van het thema dit jaar echter niet in aanwezigheid van de groepen gebeuren. De carnavalisten zullen de bekendmaking daarom uitzonderlijk kunnen volgen via een livestream op www.ninofmedia.tv/livestream. Ook de lottrekking voor de volgorde van de groepen zal live te volgen zijn via de livestream.