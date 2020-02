Carnavalsradio Enkaavee op MIG houdt met ‘Kinjerosje op de sosje’ carnavalsworkshop voor kinderen Claudia Van den Houte

03 februari 2020

21u18 0 Ninove Carnavalsradio Enkaavee op MIG houdt op minder dan een maand voor carnaval Ninove een carnavalsworkshop voor kinderen.

Nadat Enkaavee op MIG de voorbije maand al elke avond carnavalsradio bracht, gebeurt dat vanaf komend weekend de hele dag lang. De carnavalsdeejays maken vanaf dit weekend ook radio met kinderen. “Omdat de jeugd onze toekomst is, brengen wij de jeugdige carnavalisten graag bij elkaar in onze pop-upstudio in de Lavendelstraat in Ninove”, klinkt het. De radio organiseert ook voor het eerst ‘Kinjerosje op de sosje’, een carnavalsworkshop voor kinderen. “Op woensdagnamiddag gaan we met kinderen aan de slag rond poëzie, knutselen we een carnavalsdroomdoos, wandelen we langsheen Ninoofse carnavalsmonumenten en vertellen we hen onze carnavalsgeschiedenis. We zenden de belevingen van de kinderen iedere zaterdag uit om 10 uur via MIG (106.2 FM) en onze stream op radiomig.be.” Meer info en inschrijven via de Facebookpagina van Enkaavee op MIG.