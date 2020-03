Carnavalspompiers moeten wijken voor... wc-wagen Claudia Van den Houte

02 maart 2020

23u59 14 Ninove De carnavalisten hebben dit jaar eindelijk volwaardige toiletten gekregen. Aan het Oudstrijdersplein/Beverstraat staat er een wagen met toiletten, een ongelukkige plaats om die neer te poten, volgens de carnavalisten.

De Ninoofse carnavalisten - vooral de vrouwelijke - hebben jaren om volwaardige toiletten gevraagd tijdens carnaval. Dit jaar werd hun vraag beantwoord. Sommige carnavalisten zijn echter niet te spreken over de plaats waar de wc-wagen werd gezet. Het is immers de plaats waar één van de pompiers van ‘De Monjdagnacht’ normaal plaats vat. Vanuit die pompiers - oude brandweerwagens - wordt de muziek gespeeld waarop de carnavalisten de nacht door feesten. “Schandalig”, vindt Manu Geeroms van Nie Geweun. “De pompiers staan daar al 25 jaar. Nu moest één van de pompiers verplicht aan de overkant gaan staan. Hopelijk gebeurt dit volgend jaar niet meer.”

Geen verplaatsing

De stad heeft nog aan de firma die de wagen heeft geleverd, gevraagd om hem te verplaatsen, maar de firma weigerde dat. De firma laat weten dat ze de toiletwagen heeft geplaatst op de plaats aangeduid door de technische diensten van de stad. “Ik ben woensdag anderhalf uur lang ter plaatse geweest alvorens de technici mij die plaats aanduidden om de toiletwagen te plaatsen op vrijdagochtend. Een paar uur nadat we vrijdag met drie personen de wagen op de aangewezen plaats hadden gesleurd en klaargezet, krijgen we te horen dat ze zijn vergeten dat er op die plaats al jaren twee brandweerwagens staan en ik moet verplaatsen”, aldus de zaakvoerder. “Onze wagen herplaatsen, paste niet in onze planning. We hebben het hier over een duurtijd van 2,5 uur met drie personen zonder verplaatsingskosten. De klant zelf de wagen - met een waarde van 35.000 euro - laten verplaatsen is helemaal uit den boze.”

“Het is positief dat er eindelijk volwaardige toiletten zijn, maar ze staan op een verkeerde plaats”, bevestigt Pascal Carael, voorzitter van de Koninklijke Karnavalraad. Door de plaatsverschuiving bij de pompiers kon de Gouden Wortelworp dit jaar ook alleen van op het balkon van het oud-stadhuis gebeuren, en dus niet ook van op het balkon van café Roosevelt.