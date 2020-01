Carnavalsmuseum in toeristisch centrum: zijgebouwen Hospitaalkapel worden vernieuwd voor meer ruimte Claudia Van den Houte

10 januari 2020

19u30 0 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur wil een carnavalsmuseum onderbrengen in het toeristisch bezoekerscentrum in de Hospitaalkapel. De zijgebouwen van de grote kapel worden gerenoveerd of vernieuwd om het carnavalsmuseum in onder te brengen en meer ruimte te creëren voor de toeristische dienst.

In het voorjaar van 2017 verhuisde de toeristische dienst van het stadhuis naar een gloednieuw toeristisch centrum in de Hospitaalkapel in de Burchtstraat. Binnenin de kapel staat er een speciale losstaande constructie met doeken waarop oude postkaarten en foto’s van Ninove vergroot werden gedrukt, die de oude muren verbergen. De komende jaren wil het bestuur het toeristisch centrum nog uitbreiden. Het is de bedoeling om er onder meer een carnavalsmuseum in onder te brengen. “Het idee voor een carnavalsmuseum hadden we al bij de opening van het nieuwe toeristisch kantoor in de Hospitaalkapel”, vertelt schepen van Toerisme Alain Triest (Open Vld). “Daar staat nu al een kopie van het Wortelmanneken, dat elk jaar een nieuw kostuum krijgt. We houden al die kostuums bij, maar hebben momenteel geen plaats om ze allemaal tentoon te stellen.”

Kostuums Wortelmanneken

“We plannen een renovatie of nieuwbouw van de bijgebouwen van de Hospitaalkapel, zodat er ruimte is voor een carnavalsmuseum. Daar zouden de kostuumpjes van het Wortelmanneken en andere belangrijke dingen rond carnaval tentoongesteld kunnen worden. Groot zal het carnavalsmuseum niet zijn, maar er zal voldoende ruimte zijn om een aantal belangrijke items uit de Ninoofse carnavalsgeschiedenis tentoon te stellen. Dat zal in samenspraak met de verschillende carnavalsinstanties gebeuren. Ik denk er bijvoorbeeld onder meer ook aan om foto’s van alle carnavalsprinsen die er zijn geweest tentoon te stellen en aan een permanente, digitale presentatie van alle kinderprinsen. Maar dat zijn nog maar ideeën.”

Renovatie of nieuwbouw

Het is de bedoeling om het carnavalsmuseum nog deze legislatuur te realiseren. “Zodra de nieuwe bijgebouwen klaar zijn, kan het carnavalsmuseum worden ingericht. Dat zal zeker nog niet voor volgend jaar zijn, maar we beginnen dit jaar al met de planning. We zullen eerst laten nakijken of de structuur van de zijgebouwen nog goed genoeg is om ze te laten renoveren, of dat we voor een nieuwbouw gaan.” Momenteel is de sociale kruidenier van Teledienst vzw nog gehuisvest in de oude zijgebouwen. Die zal een nieuwe locatie krijgen. Behalve een carnavalsmuseum, zal er ook meer ruimte vrijkomen voor de toeristische dienst. “Zo denken we bijvoorbeeld ook aan een vergaderzaal voor de VVV-Ninove vzw (dat zich inzet om toeristen aan te trekken, red.) en aan een ruimte om de dossiers van de dienst Toerisme onder te brengen.”

Al jaren vraag naar

Pascal Carael, voorzitter van de vzw Koninklijke Karnavalraad Ninove, is tevreden dat het carnavalsmuseum werd opgenomen in het meerjarenplan van het bestuur. “Er is al jaren vraag naar een carnavalsmuseum. Als je prat gaat op carnaval, dan moet je iets doen, bijvoorbeeld een carnavalsmuseum realiseren zoals Aalst er al één heeft, om te tonen dat carnaval een vast item is in Ninove, dat niet gewist kan worden. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen leken alle partijen carnaval hoog in het vaandel te dragen en hadden ze in hun verkiezingenprogramma’s verschillende zaken opgenomen rond carnaval die gerealiseerd zouden worden. Als dit daar één van is, dan ben ik heel blij.”