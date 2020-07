Carnavalsinstanties werken aan plan B voor carnaval: “Opening en prinsaanstelling zullen niet op normale manier doorgaan, nadenken over zomercarnaval als cijfers verslechteren” Claudia Van den Houte

12 juli 2020

21u44 1 Ninove Carnaval Ninove 2021 gaat voorlopig nog altijd door, ondanks de coronacrisis.

Dat heeft Karnavalraadvoorzitter Pascal Carael laten weten tijdens de tweede ‘social disdancing livestream Ninove’ van enkele Ninoofse dj’s, deze keer in samenwerking met carnavalsradio Enkaavee op MIG. De Ninoofse carnavalisten wilden van Carael weten of ze volgend jaar carnaval zullen kunnen vieren. “De opening van carnaval en de prinsaanstelling zullen niet op de normale manier doorgaan”, aldus Carael. “Carnaval zelf zal waarschijnlijk, in de mate van het mogelijke, doorgaan, maar indien de coronacijfers verslechteren, kan het toch nog zijn dat het wordt afgelast. De carnavalsgroepen zullen op 9 september allemaal uitgenodigd worden voor een bespreking. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar we zijn er nog niet uit. We zullen stappen moeten terugzetten, maar we kunnen nu eenmaal niet ingaan tegen de beslissingen die nationaal werden genomen. We zullen een plan B opstellen.”

Carael gaf ook mee dat er dit jaar minder financiële middelen zullen zijn voor carnaval. “De ‘pot’ zal niet zijn zoals de voorbije jaren, aangezien er bijvoorbeeld ook minder sponsoring is.” Hij deed daarom een oproep aan de carnavalisten: “Wees inventief, wees creatief en laat ons plezier maken.” Huidig prins carnaval Davy De Vits, alias prins ‘Vitsken’, sloot zich daar bij aan: “Het is dit jaar niet om ter grootst of om ter mooist, laat jullie creativiteit eens de vrije loop.”

Het idee voor een zomercarnaval werd ook nog eens op tafel gelegd. “De budgetten en de subsidies zijn er niet, dus als er een wintercarnaval is, kunnen we niet ook nog eens een zomercarnaval organiseren, maar als de wintercarnaval wordt uitgesteld, waarom dan niet nadenken over een zomercarnaval dat jaar?”, stelt Carael.