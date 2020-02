Carnavalsgroep Smosj deelt 2.000 ijsjes uit tijdens stoet: “Nienof es de Kreim de la Kreim” Claudia Van den Houte

27 februari 2020

11u37 7 Ninove Carnavalsgroep Smosj zal zondag in de Ninoofse carnavalsstoet te zien zijn met als thema ‘Nienof es de Kreim de la Kreim’.

“We willen Ninove op een positieve manier in de kijker zetten”, vertelt Glen Van Hooland van Smosj. “Wij durven al snel eens problemen aan te kaarten, maar we houden van onze stad. We trakteren iedereen op ijscrème. Tijdens de stoet zullen we 2.000 ijsjes uitdelen. We nemen ‘crèmeman’ Wim van ijssalon en ijskar Julienne mee, die we op onze praalwagen hebben uitgebeeld. Het is ook een beetje een ode aan de ijskar en aan stichtster Julienne, die vorig jaar overleden is. In ons stoetliedje is trouwens het melodietje van ijskar Julienne verwerkt.” Ijsventer Wim Cortvrindt vindt de wagen alvast geslaagd: “Heel goed gedaan”, aldus de ijscrèmeman.