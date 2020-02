Carnavalsgroep ‘Mismieësterd’ doopt wortelpop ‘Martyves’ Claudia Van den Houte

02 februari 2020

14u50 2 Ninove In ‘t Zwemkaffee werd zaterdagavond de wortelpop voorgesteld en gedoopt die carnaval Ninove zal afsluiten.

Dit jaar had carnavalsgroep ‘Mismieësterd’ de eer gekregen om de wortelpop te maken. De carnavalisten maakten een wortelpop die onderuit gezakt in een zetel ligt en tonen daarmee voorstander te zijn van salons aan het oud stadhuis tijdens carnavalsmaandag. Hij draagt ook een kroon, omdat de wortelverbranding dit jaar 25 jaar bestaat. De wortel kreeg de naam ‘Martyves’, een samentrekking van de namen van de meter en peter van de wortel: Martine Otte en Yves Groeninck. Nadat belleman Hans Van Laethem de wortelpop had voorgesteld, mocht meter Martine het hoofd van de wortel insmeren met boter. Peter Yves strooide zout op zijn tong. Tim Winnepenninckx, de voorzitter van Mismieësterd, doopte Martyves ten slotte met een Ninoofse Witkap.

“Ik voel mij zeer vereerd dat ik peter mag zijn”, zegt Yves, die in verschillende carnavalsgroepen actief is geweest. Ook Martine, die lang uitbaatster is geweest van ‘t Zwemkaffee, was fier: “Het is leuk om op deze manier nog eens in Ninove te zijn.” Mismieësterd schonk alle aanwezigen een wortel en een zakje wortelzaad met de naam van de wortelpop. Carnaval Ninove start op zondag 1 maart. De wortel wordt op dinsdag 3 maart om 15.11 uur in vuur gezet langs de Denderkaai, ter hoogte van café Den Belleman.