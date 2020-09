Carnavalsaffichewedstrijd gaat door, ook na afschaffing carnaval 2021: “Door ‘corona-affiche’ blijven carnavalisten betrokken bij carnaval” Claudia Van den Houte

03 september 2020

17u06 5 Ninove Carnaval Ninove 2021 werd zoals bekend afgelast, maar toch komt er een carnavalsaffiche.

Elk jaar is er een affichewedstrijd waarbij carnavalisten ontwerpen voor de carnavalsaffiche van het nieuwe carnavalsjaar kunnen insturen. Uit de ingestuurde affiches kiest de Koninklijke Karnavalraad Ninove de winnende affiche. Ook voor 2021 mogen de carnavalisten een carnavalsaffiche ontwerpen, hoewel er volgend jaar geen carnavalsstoet is door de coronacrisis. “Het is niet omdat er geen carnaval is, dat we geen affichewedstrijd houden”, zegt Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalraad. “We willen de carnavalsgroepen op die manier blijven steunen. De winnaar van de affichewedstrijd krijgt jaarlijks een prijs van 250 euro. De winnende carnavalsaffiche zal dit jaar niet op 11 november worden voorgesteld, aangezien ook de opening van het carnavalsjaar niet doorgaat, maar we zullen op een ander moment iets doen rond de affiche. De opbrengst zal sowieso naar de carnavalsgroepen gaan.”

“We willen door de affichewedstrijd te laten doorgaan ook de sociale banden aanhalen en ervoor zorgen dat de carnavalisten het contact met elkaar niet verliezen gedurende twee jaar. We willen ze bij carnaval blijven betrekken, zodat er geen carnavalisten afhaken. Het zal een ‘corona-affiche’ worden: ze zal geen datum vermelden, aangezien er geen stoet is. Daaraan zullen mensen later weten dat dit de affiche was uit de coronaperiode. Het is de bedoeling om op regelmatige basis de carnavalisten te betrekken, zodat ze verbonden blijven met carnaval en met elkaar.”