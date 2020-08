Carnavalisten vragen in open brief aan stadsbestuur standpunt over carnaval en financiële waarborg voor groepen Claudia Van den Houte

18 augustus 2020

13u44 4 Ninove Een aantal Ninoofse carnavalsverenigingen vragen in een open brief gericht aan het stadsbestuur meer duidelijkheid over carnaval Ninove 2021 en dringen aan op een financiële waarborg voor de groepen.

“We zouden met z’n allen niet liever hebben dat we Carnaval Ninove in februari 2021 onder normale omstandigheden zouden kunnen laten doorgaan, maar we zijn er ons echter meer en meer van bewust dat dit een utopie zal zijn”, klinkt het in de brief. Ze vinden het naar eigen zeggen ‘hoog tijd om de kat de bel aan te binden’. De carnavalisten die de brief ondertekenden, vragen onder meer wat het officiële standpunt van de stad Ninove is over de volgende editie van het carnaval: op welke manier men vanuit de dienst Evenementen en de lokale veiligheidsdiensten Carnaval Ninove 2021 ziet doorgaan, welke (actie)plannen reeds op tafel liggen, wat er van de carnavalsverenigingen wordt verwacht,...

Financiële waaborg

Ze wijzen er in de brief ook op dat vaste kosten zich opstapelen. “Het is dan ook een serieuze aderlating dat wij onder huidige corona-omstandigheden geen activiteiten/evenementen kunnen laten doorgaan”, klinkt het. “Gezien de ernst van de situatie welke het coronavirus met zich heeft meegebracht, zijn wij éénieder als groep ook zo fair geweest om dit jaar geen sponsoring te gaan vragen bij onze meer dan geplaagde (lokale) middenstand.” Volgens de carnavalisten stelt zich meer dan ooit de vraag hoe ze de zaken financieel kunnen bol werken.

Ze vragen daarom een financiële waarborg te kunnen krijgen voor het voortbestaan van Carnaval Ninove en doen daarvoor een aantal voorstellen. Ze stellen voor dat het vooropgestelde budget voor de Ninoofse carnavalsverenigingen gewaarborgd blijft, dat het prijzengeld 2021 voor de Keizerlijke groep mee in de gezamenlijke prijzenpot wordt gestopt, dat het ter beschikking gestelde geld volgens een gelijkheidsbeginsel wordt verdeeld onder de Ninoofse carnavalsverenigingen en dat het prijzengeld geïndexeerd wordt.

Schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld) laat weten dat de vragen rond carnaval werden besproken op de veiligheidscel en dat de stad hierover eerstdaags zal communiceren.