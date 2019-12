Carnaval On Ice met Fret Tet en show van Kevin Van der Perren op schaatspiste Claudia Van den Houte

27 december 2019

21u23 2 Ninove Ninove On Ice, de schaatspiste op het Niniaplein, gaat bijna haar laatste week in, maar eerst staan er nog twee events op het programma.

Op zaterdagavond 28 december is er ‘Carnaval On Ice’ op de schaatspiste. Iedereen is welkom om verkleed te komen schaatsen. Om 21 uur is er een optreden van de carnavals- en ambianceband Fret Tet & The Swinging Tepelboys. Op vrijdag 3 januari, de voorlaatste dag van ‘Ninove On Ice,’ is er voor de tweede keer deze editie een show van de voormalige kunstschaatser Kevin Van der Perren, zelf uit Ninove, te zien. De show start om 18.30 uur en is gratis toegankelijk. De schaatspiste is nog tot en met zaterdag 4 januari alle dagen open. Meer info op www.ninoveonice.be.