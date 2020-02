Carnaval Ninof top 100-fuif dit jaar op nieuwe locatie Claudia Van den Houte

06 februari 2020

15u56 0 Ninove De ‘Carnaval Ninof top 100-fuif’ van carnavalsgroep Nie Geweun vindt zaterdag plaats op een nieuwe locatie.

Op de fuif worden naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de beste 100 Ninoofse carnavalsliedjes gedraaid, met ook optredens van de dertig hoogste nummers van de top 100. De carnavalisten konden de voorbije weken stemmen op hun favoriete Ninoofse carnavalsliedjes. Op basis van de ingezonden top vijf-lijsten wordt de top 100 samengesteld.

De fuif vindt dit jaar plaats op een nieuwe locatie. De voorbije edities werden georganiseerd in De Kuip, maar deze keer zal de fuif plaatsvinden in de hal van Cloë langs de Merellaan. De ‘Carnaval Ninof top 100-fuif’ start op zaterdag 8 februari om 21 uur in de Cloë-hal. Tickets kosten 7 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen bij de leden van Nie Geweun.